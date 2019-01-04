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زار رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية وفلسطين في إطار جولة في الشرق الأوسط مؤخرا، حيث التقى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وناقش معهم تعزيز التعاون في شتى المجالات، خاصة المجال البرلماني.

وخلال هذه الجولة رافق "مون" عددٌ من أعضاء البرلمان وكبار مسؤوليه، وتم التوقيع على مذكرة تعاون مع البرلمان الإماراتي والتقى بعدد من أعضائه وأعضاء البرلمان الأردني، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون الدائم والوثيق في المستقبل.

وتبادل رئيس البرلمان الكوري مع المسؤولين في الدول العربية الثلاث الآراء ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية الفلسطينية، وتم بحث كيفية التعاون والإسهام في تحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية أيضاً.

وخلال الجولة، زار "مون" إسرائيل أيضاً حيث طلب من الرئيس الفلسطيني ورئيس البرلمان الإسرائيلي حل القضية بين البلدين بصورة سلمية دائمة وتقديم الدعم لإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية باستمرار. ومن المتوقع أن تتعزز العلاقات التعاونية في المجال البرلماني والثقافي والتعليمي بين كوريا الجنوبية والإمارات والأردن وفلسطين أكثر من خلال جولة رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ".