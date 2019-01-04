يزداد عدد الأطباء العرب المتدربون في المستشفيات الكورية

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يزداد عدد الأطباء الأخصائيين العرب الذين يتدربون في المستشفيات الكورية في الآونة الأخيرة. وتلبية لهذه الزيادة، وقعت وزارة الصحة والرفاهية الكورية على اتفاقيات مع الحكومات العربية لتوفير برامج تدريبية خاصة بالأطباء العرب لكي يستفيد هؤلاء الأطباء من التدريبات العلاجية الكورية المرموقة على المستوى العالمي من قبل الأطباء الكوريين المتميزين الذين يتمتعون بسمعة عالمية.

وكان الأطباء في منطقة الشرق الأوسط يفضلون عادة تلقي التدريبات الطبية في كندا أو أمريكا والدول الأوربية، ولكن بسبب الإجراءات الأمريكية لمنع دخول المسلمين من عدة دول، وزيادة نسبة الطلاب في كليات الطب في الجامعات الأمريكية بنسبة 30 بالمائة مؤخراً، أصبح من الصعب على الأطباء العرب تلقي التدريبات في أمريكا.

ونظراً لذلك قرر الكثير من الأطباء العرب الاتجاه إلى كوريا الجنوبية التي تشتهر بأنظمتها الطبية الممتازة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن المعروف لدى الدول العربية مستوى الطب الكوري المتطور والتكنولوجيا الطبية المتفوقة حيث زاد عدد الأطباء المتدربين من 16 طبيباً في عام 2014 إلى 45 طبيباً حتى العام الماضي 2018. وكذلك يزيد عدد المرضى العرب أيضاً بنسبة 30 بالمائة كل سنة، ولكن نسبة اجتذاب الأطباء العرب مرتفعة أكثر حيث بلغت نسبة زيادة الأطباء العرب المتدربين 57 بالمائة كل سنة.

ويتدرب هؤلاء الأطباء عادة في أكبر خمسة مستشفيات في كوريا، وهي مركز سام سونغ الطبي ومستشفى جامعة سيول الوطنية ومستشفى سيفرانس ومستشفى سانت ماري سيول ومركز آسان الطبي. وإلى جانب هذه المستشفيات، يتوقع أن يتلقى الأطباء المتدربون تدريبات في المستشفيات الأخرى المتميزة بما فيها مستشفى كيونغ هي ومستشفى جامعة سيول الوطنية في منطقة بون دانغ ومستشفى جامعة جوسون خلال هذا العام.

الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تدل على أن كوريا الجنوبية أصبحت من الدول المانحة للتدريب الطبي على مستوى العالم. ويتوقع أن تتوسع برامجها التدريبية لتشمل أيضا تدريب المهندسين الطبيين في المستقبل القريب.