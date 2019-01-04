الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوياته

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شهد احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي زيادة مستمرة، ليبلغ ضعف حجمه خلال العشر سنوات الماضية.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 403 مليارات و690 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة 710 ملايين دولار مقارنة بالشهر الأسبق.

وعادة تمتلك أي دولة احتياطيا من النقد الأجنبي إما على شكل أسهم، أو على شكل حقوق أو عملات سحب خاصة لصندوق النقد الدولي، أو من الذهب، وذلك لضمان سيولة الاحتياطي وتقبله واستقراره.

ومن بين احتياطي كوريا من العملات الأجنبية: 379.6 مليار دولار من الأسهم، حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 3.35 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الأسبق. ومن الودائع 13.73 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، بانخفاض 2.79 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي 3.43 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 ملايين دولار، بينما بلغ حجم عملات السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي 2.14 مليار دولار، بزيادة 140 مليون دولار.

وبلغت قيمة الذهب الذي تمتلكه كوريا 4.79 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وهو نفس مستوى نهاية العام الأسبق.

وكانت كوريا الجنوبية قد عانت من أزمة مالية في شهر ديسمبر من عام 1997، ومنذ ذلك الحين ظلت تهتم اهتماما بالغا بإدارة حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي.

فقد انخفض حجم احتياطي كوريا من النقد الأجنبي آنذاك إلى مستوى 3.9 مليار دولار،نتيجة لانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من كوريا، وبالتالي تلقت دعما ماليا يبلغ 19.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للتغلب على الأزمة المالية.

وفي عام 1998، ارتفع حجم الاحتياطي الكوري ليصل إلى 52 مليار دولار، ثم 100 مليار دولار في عام 2001.ومنذ ذلك الوقت، شهد حجم احتياطي كوريا من النقد الأجنبي زيادة مستمرة باستثناء عام 2008 الذي تعرض فيه الاقتصاد العالمي لأزمة مالية.

وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بعد أن كانت في المركز التاسع في شهر مايو من عام 2017.