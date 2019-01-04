تطبيق نظام الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة على المدارس الابتدائية

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كشفت وزارة التعليم الكورية أمس الخميس عن خطة لتطبيق نظام الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة على الصفوف من الثالث وحتى السادس في المدارس الابتدائية.

وبموجب هذه الخطة، سيتم تطبيق هذا النظام على 65 نوعا من الكتب المدرسية لمواد علم الاجتماع والرياضيات والعلوم، حيث تستهدف الخطة ضمان التنوع والاستقلالية.

وبهذا الخصوص، قالت وزارة التعليم إن الكتب المدرسية لم تعد تعتبر مصدرا مطلقا أو وحيدا للمعرفة، مؤكدة على أنه سيتم ضمان حق الاختيار للمدرسين والطلبة من خلال تنويع الكتب المدرسية، وهو ما سيساعد بالتالي على القضاء على التحيز الأيديولوجي.

كما قالت الوزارة إن تطبيق نظام الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة قد جاء بناء على المبدأ الأساسي الداعي إلى عدم تدخل سلطة الدولة بشكل مفرط في وجهات نظر الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي الواقع، يمكن للخبراء المدنيين تأليف مختلف أنواع الكتب المدرسية في ظل هذا النظام معتمدين على وجهات نظرهم الخاصة، مما سيؤدى إلى تحسين جودة الكتب المدرسية من خلال المنافسة في السوق.

الجدير بالذكر أن هناك 3 أنواع من الكتب المدرسية، هي: الحكومية، والمعتمدة من الحكومة، بالإضافة إلى الكتب المدرسية التي يتم نشرها بشكل حر.

ويتم نشر الكتب المدرسية الحكومية من خلال إشراف الحكومة، التي تقوم بتأليف وتحديد محتويات الكتب المدرسية، أما الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة فيتم نشرها بعد فحص الحكومة لمحتوياتها.

ولا تسمح الحكومة الكورية حاليا بنشر الكتب المدرسية بشكل حر، ولكن بموجب الخطة الجديدة ستسمح بنشر هذا النوع من الكتب المدرسية لبعض المواد الدراسية.

وقد عبر بعض الخبراء عن قلقهم من احتمال أن يتسبب تطبيق نظام الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة في زيادة الجدل حول الانتماء الأيديولوجي بدلا من القضاء عليه.