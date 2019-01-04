عام ٢٠١٩ يصادف الذكرى المائة على حركة الاستقلال من الاستعمار الياباني

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يعتبر عام ٢٠١٩ ذا معنى خاص بالنسبة للشعب الكوري، حيث يصادف الذكرى المائة على اندلاع حركة الاستقلال من الاستعمار الياباني. التي وقعت عام 1919، والتي أذهلت المجتمع الدولي، وسلّطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على شبه الجزيرة الكورية، وركزت على كفاءة المواطنين الكوريين العالية في التنظيم والتنفيذ، إلى جانب الحركة الموحدة.

وحسبما قال الشهود الأجانب الذين كانوا موجودين في شبه الجزيرة الكورية في ذلك الوقت، كان المتظاهرون يتوجهون إلى كل القنصليات الأجنبية لدى البلاد ويستقبلهم الدبلوماسيون الأجانب حيث يتبادلون التحيات مع المتظاهرين.

كما أفادت إحدى الصحف الصينية خلال تلك الفترة بأن هذه الحركة تعتبر بمثابة ثورة بأيدي خالية من السلاح، كما تعتبر ثورة أكثر مرونة وحضارة وكفاءة. وركزت وسائل الإعلام على أن هذه الحركة الاستقلالية تقودها النساء. وبمناسبة هذه الحركة الاستقلالية، شهدت وجهات نظر المجتمع الكوري تغييرا ملحوظا. فقد كان المجتمع الكوري يعتقد أن الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية سوف يساهم في الحضارة الكورية. ولا تزال اليابان تشدد على أنها ساعدت كوريا على التقدم والتطور والخروج من التخلف.