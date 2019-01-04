مهنة مقدم الفيديو على يوتيوب من الأكثر المهن المستقبلية لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت نتيجة استبيان حول أنواع المهن التي يحلم بها التلاميذ الكوريون في المدارس الابتدائية في المستقبل أن مهنة الناشط على يوتيوب ضمن المراكز العشرة الأولى، وذلك لأول مرة منذ بدء إجراء مثل هذا النوع من الاستبيانات في عام 2007.

ويعكس ذلك أن الأطفال في المدارس الابتدائية، معتادون على مشاهدة البرامج الإذاعية عبر الإنترنت، خاصة يوتيوب. وذلك بسبب وجود الكثير من المحتويات المفضلة من قبل الأطفال على يوتيوب، مثل تقديم ألعاب جديدة أو ردوم الفعل على ألعاب الإنترنت المحبوبة، إلى جانب تعلم طرق المكياج وغيرها.

وبالنسبة للأطفال يعتبر يوتيوب بمثابة قناة ثقافية وتعليمية. خاصة أن مقدمي المحتويات المفضلة من قبل الأطفال، هم أطفال، مثل مقدم برنامج " TV" على يوتيوب، الذي يضع رد فعله حول الألعاب، وهو ولد يبلغ عمره 12 عاما. ورغم سنه الصغير، إلا أنه يتمتع بشهرة عالية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك ناشط يبلغ عمره 7 سنوات، لكنه مشهور على مستوى العالم. ويسمى الأطفال مثل هؤلاء المقدمين المشاهير، بـ"الإبداعيين"، حيث يتواصلون مع العالم باستخدام المحتويات. نتيجة لذلك، تزداد مكانة إذاعة الإنترنت، بل وتتفوق قوة تأثيرها على التلفزيون حاليا.