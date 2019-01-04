إقامة الدورة العاشرة من مهرجان غرين بلوغد سيول في شهر مايو لعام ٢٠١٩





أعلنت لجنة تنظيم مهرجان "غرين بلوغد سيول" رسميا عن إقامة الدورة العاشرة من المهرجان لعام ٢٠١٩. حيث نشرت لجنة "غرين بلوغد سيول" على صفحاتها الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي جدول أعمالها الرسمي وبدء بيع تذاكر مهرجان هذا العام يوم السابع من هذا الشهر وهو ما أثار المزيد من اهتمام عشاق الموسيقى.

يذكر أن مهرجان غرين بلوغد يمثل محتوى بيئيا للمشاركة من خلال إثارة مختلف أنواع الأجواء ليصبح من أهم المهرجانات الموسيقية في البلاد. وقد تم بيع كل التذاكر بعد طرحها مباشرة خلال الأعوام التسعة الماضية، وقالت اللجنة إنها ستبيع تذاكر هذا العام بسعر أقل من أجل رد الجميل للجمهور، مما زاد من تطلعات محبي المهرجان. كما قالت اللجنة إنها ستحاول إدراج الصفات الخاصة للذكرى العاشرة في إنتاج المهرجان بما فيها محتويات عروض الفنانين، موضحة أن مهرجان هذا العام سيكون مليئا بأشياء لا يمكن مشاهدتها إلا في مهرجان غرين بلوغد فقط. ومن المتوقع أن يقام مهرجان هذا العام خلال يومي التاسع عشر والعشرين من شهر مايو.