زيادة ملحوظة في عدد العيادات البيطرية في كل أنحاء البلاد

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تشهد كوريا زيادة سنوية في عدد العيادات البيطرية تماشيا مع زيادة عدد الحيوانات الأليفة. حيث صرح الاتحاد الكوري للأطباء البيطريين أمس بأن إجمالي عدد عيادات الحيوانات قد بلغ ٤٥٢٤ عيادة في مختلف أرجاء البلاد حتى شهر أكتوبر من العام الماضي. من بينها ٣٢٧٨ عيادة للحيوانات، و٨٩٠ عيادة للماشية.

وفي المسح الذي جرى في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤، بلغ عدد عيادات الحيوانات ٣٩٧٩ عيادة. وبعد مرور عام ونصف، زاد هذا العدد بنسبة ٥٪. وبعد مرور سنة وأربعة أشهر، زاد العدد بنسبة ٦٪.

وفي نفس الوقت يزداد عدد الحيوانات الأليفة بسرعة هذه الأيام، بحيث بلغ عدد الحيوانات بما فيها الكلاب والقطط حوالي ٧ ملايين. وتبين أن ١٥٪ من الأسر المقيمة في مدينة سو وان بمقاطعة كيونغ كي يربون حيوانات أليفة.