نصائح على مواقع الإنترنت الكورية للالتزام بالحمية لعام ٢٠١٩

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بمناسبة العام الجديد يركز الكثيرون على اتباع الحمية التي لا يستطيعونالالتزام بها في معظم الأحيان، لذلك انتشرت العديد من النصائح على مواقع الإنترنت الكورية، للالتزام بالريجيم في عام ٢٠١٩.