نصائح على مواقع الإنترنت الكورية للالتزام بالحمية لعام ٢٠١٩

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بمناسبة العام الجديد يركز الكثيرون على اتباع الحمية التي لا يستطيعونالالتزام بها في معظم الأحيان، لذلك انتشرت العديد من النصائح على مواقع الإنترنت الكورية، للالتزام بالريجيم في عام ٢٠١٩.
- عدم إنقاص الوزن بسرعة؛ لأن ذلك لا يساعد على عدم الاستمرار في الحمية فحسب، بل قد يضر الصحة أيضا. ولهذا من الأفضل وضع هدف بإنقاص الوزن الحالي بمقدار العُشر، بمعدل كيلوغرامين إلى أربعة كيلوغرامات شهريا.
- إيجاد شريك أثناء اتباع الحمية؛ وذلك لتبادل أفضل الطرق لاتباع الحمية والتشجيع عليها كلما ضعفت الإرادة لتحقيق ذلك.
- تقسيم كمية الطعام في الوجبتين الرئيسيتين لنتناولها على ثلاث وجبات. فأساس الريجيم يعتمد على التحكم في كمية الوجبات من خلال حساب السعرات الحرارية والمواد الغذائية، بحيث تكون الوجبات متزنة، ويتم تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة بشكل منتظم.
- تغيير عادات الأكل، فبالنسبة لمن يزداد وزنهم بسهولة، يكون لديهم مشكلة في نوع الأطعمة وليس في كميتها.. ولهذا من الأفضل تناول الأطعمة الغذائية الطبيعية بدلا من الأطعمة المصنعة، وعدم تناول الدهون والسكريات والأملاح، في حين الإمثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.
- عدم تناول أي نوع من أنواع الطعام بعد غروب الشمس. فعدم تناول الفطور وتناول مأكولات كثيرة في الليل يعتبر أقصر طريق لزيادة الوزن. ولذلك يجب التوقف عن تناول أي طعام قبل ثلاث ساعات على الأقل من النوم.
- الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر.
- ممارسة رياضة المشي السريع كلما أمكن.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- تخفيف الضغوط النفسية قدر الإمكان.