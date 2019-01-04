زيادة ملحوظة في الرحلات الأسرية

ⓒ Getty Images Bank

تشهد كوريا تغيرات في طبيعة الرحلات الأسرية، حيث تنتشر الرحلات الأسرية بين مختلف الأجيال. فبغض النظر عن العمر، للرحلات فعالية في علاج التعب والإرهاق. ولهذا فإن الرحلات ليست مخصصة للشباب فقط. ومن ثم، ظهر عدد كبير من كبار السن الذين يبحثون عن الأعمال التي يستطيعون القيام بها بشكل فعال كجيل يقود استهلاك الرحلات في العام الماضي. ويرجع السبب في هذه الظاهرة إلى زيادة عدد الذين يدعون أجدادهم في الثمانينات من العمر إلى القيام برحلات. فطبقا لتقرير أخير أصدرته مؤسسة السياحة الكورية، بلغت نسبة الكوريين الذين يقومون برحلات مع آبائهم أو آباء زوجاتهم ٨٪ في عام ٢٠١٤، ثم بلغت ١٢٪ في عام ٢٠١٨. وطبقا لوكالة هان للسفر، بلغ عدد البالغين الذين سافروا مع أولياء أمورهم ١٦٠ ألف شخص في عام ٢٠١٤، ثم بلغ ٣٠٠ ألف شخص في عام ٢٠١٨. ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد الجدات اللائي يربين أحفادهن بدلا من آبائهم المشغولين وزيادة عدد الحفيدات اللائي يتعاطفن مع جداتهن وكأنهن أمهاتهن.

ومن بين هذه الحالات تبرز الآنسة "بارك سو هي" البالغة من العمر ٢٥ عاما والتي قامت برحلة حرة مع جدتها "كيم تشا إيم" البالغة من العمر ٨٠ عاما إلى مدينة أوساكا اليابانية. حيث قالت بارك إن والديها قلقا من سفرها مع جدتها فقط، إلا أنها نفذت الرحلة لأنها أرادت التعبير عن وفائها لجدتها قبل أن تمرض جدتها أكثر. كما نظمت بارك مواعيد تناول الأدوية لجدتها حسب مواعيد ثابتة، ووضعت خطة كاملة لجدول الأعمال وخطوط التحركات مسبقا باستخدام بي بي تي. وفي اليوم الأول من وصولهما إلى فندق في مدينة أوساكا تأثرت الجدة كثيرًا حتى أنها بكت فرحا لما قامت به حفيدتها من جهود للقيام برحلة ممتعة كهذه.

كما قامت الطالبة الجامعية "بارك جيه هي" التي يبلغ عمرها ٢٤ عاما برحلات كثيرة مع جدتها التي كانت تربيها منذ صغرها، حيث سافرت معها إلى مدينة هاواي الأمريكية ومدينة دانانغ الفيتنامية ثم عادت مؤخرا من رحلة في مدينة أوساكا اليابانية. ورغم أنها تواجه صعوبات مضاعفة، إلا أنها تخطط للقيام برحلات مع جدتها باستمرار.

ومن بين تلك الحالات أيضا السيد "كيم سونغ هوان" المقيم في سيول الذي غادر إلى هونغ كونغ مع ابنه البالغ من العمر ٣ أعوام، ووالده البالغ من العمر ٧٥ عاما في رحلة تشمل ثلاثة أجيال. وقال كيم إنه واجه صعوبات في تنسيق الأنشطة والمأكولات المختلفة حسب الأجيال. لكنه شعر بالسعادة وهو يشاهد الصور التي تجمعه مع ابنه وأبيه. وقال إن هذه الرحلة تجربة مختلفة مع الرحلات التي قام بها من قبل. وأضاف أنه شعر بأن الأجيال الثلاث أصبحوا أقرب فيما بينهم.