دي تشوي تا / إي بامي كاغي جونيه / سام جيه بوري

اعتاد أهل جوسون تناول خمر "دوسوجو 도소주" في اليوم الأول من العام الجديد. وكان خمرًا معدًا من أعشاب طبية، وكانوا يعتقدون أنه كفيل بطرد الأرواح الشريرة وتحسين الصحة وتحفيز العقل. ورغم أن القاعدة العامة في كوريا هو أن يتناول الكبار الشراب أولًا ثم الصغار بعد ذلك، فكان الأمر في الدوسوجو معكوسا، فكان الصغار هم من يبدأون الشرب. وكأن الشباب يشربون لأنهم كسبوا عامًا جديدًا، والكبار يتأخرون لأنهم خسروا عامًا إضافيا. وكان هذا التقليد يكشف عن اعتقاداتهم الضمنية حول السن ومهام كل فرد في الجماعة. فكان من ضمن المعاني المتضمنة في عكس ذلك التقليد الراسخ ببدء الكبار في كل شيء هو رجاء الكبار أن يكون الشباب في أتم صحة وعافية حتى ينجزوا المهام الموكلة إليهم بأفضل شكل ممكن.

في هذا الوقت من كل عام، يستغرق أغلب الناس في إعداد قائمة بالأماني والمهام المخصصة للعام الجديد. وكانت الأمهات الكوريات في الماضي، يضعن الماء المنقى في آنية من الفخار ويصلين في صباح أول أيام العام الجديد حتى تحل البركة والخير على أهل البيت وأن يظلوا في صحة وعافية. وكن يصلين للشمس أو القمر أو الأسلاف والأجداد الراحلين. لكن من بين جميع الأجرام والأجسام السماوية، كانت مجموعة الدب الأكبر تحتل مكانة خاصة واحترامًا كبيرًا في الوعي الجمعي الكوري في الماضي، وقد يكون السبب في ذلك هو أن رؤية نجوم الدب الأكبر اللامعة كان أمرا سهلا يسيرا حتى على هؤلاء غير البارعين في الأمور الفلكية. كان الدب الأكبر هو أكثر المجموعات النجمية قربًا من قلوب الكوريين، وهو ما يمكننا أن نراه في الجداريات الأثرية القديمة التي تصور مجموعة الدب الأكبر مع الشمس والقمر. وهناك أسطورة متعلقة بالدب الأكبر، حيث قيل إنها تمثل سبعة أبناء بارين محبين، صنعوا جسرا حجريًا في السر كي تعبر عليه أمهم الأرملة لمقابلة خطيبها الجديد دون أن تبتل بالماء البارد. كما اعتقد الناس أيضًا أن مجموعة الدب الأكبر لها القدرة على التحكم في الجو، كإنزال المطر في فصول الجفاف، والتحكم في طول حياة الناس وحظوظهم.

كان من المهم أن يتمنى المرء الحظ الحسن في بداية العام الجديد، وكانت الوقاية من حلول الحظ السيء لا تقل عن ذلك أهمية. وكانت المعتقدات القديمة تتضمن ما يُدعى بالـ"سام جيه 삼재" أو المصائب الثلاثة، التي تحل بكل شخص ولا بد في كل دورة من الزمن تُقدر بتسعة سنوات. وتتضمن الـ"ديه سام جيه 대삼재" أو المصائب الثلاثة الكبرى: النار، والرياح، والماء. وكلها تشير إلى الكوارث الطبيعية التي كان لها آثار مدمرة في حياة الناس. وكانت هناك مصائب أخرى، مثل الحروب، والطاعون وغيره من الأوبئة، والمجاعات. فقد كانت ثورات الجائعين حدثًا متكررًا، ونادرا ما كانت المحاصيل الزراعية تكفي الناس. فكان الناس في خوف دائم من الكوارث الطبيعية. والأكثر مدعاة للقلق في الـ"سام جيه" هو أن سوء الحظ إذا حل يستمر لمدة ثلاثة سنوات. أحد طرق تجنب الحظ السيء هو استخدام تميمة مرسوم عليها صقر ثلاثي الرأس. كان الناس يضعون رسمة لهذا الصقر الأسطوري أمام الباب الأمامي في أول أيام العام الجديد. إذا لم تكن التميمة كافية لتهدئة مخاوفهم كانوا يستدعون إحدى الكاهنات الشامانيات لطرد الكوارث الثلاثة. وهذه الأساطير التي قد يستخف بها البعض في يومنا هذا، كانت ذات أهمية كبيرة لديهم في ذلك الزمن، وكانت تخدم أهدافًا محددة لديهم، مثل توعية الناس بالكوارث المرتقبة، وتعليمهم الحرص في الحياة والتعاملات اليومية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: