التحقيق مع المفتش الرئاسي السابق

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كيم تيه أوو، المحقق بالادعاء الذي تم إرساله للعمل في فريق تفتيش خاص بمكتب الرئاسي، مثل في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الشرقية بعد ظهر الخميس الماضي.

وصرح كيم للصحفيين بأنه اتبع الأوامر بإخلاص وعمل بجد كمفتش خاص، لكنه غضب من المكتب الرئاسي الذي تجاهل المعلومات والتقارير حول مزاعم الفساد التي يتورط فيها شخصيات مقربة من حكومة الرئيس مون.

وقد بدأت النيابة تحقيقاتها في ادعاءاته بعد تقديم حزب كوريا الحرة لشكوى ضد رئيس الديوان الرئاسي إيم جونغ سيوك، وكبير المساعدين الرئاسيين للشؤون المدنية تشو كوك، ومسؤولين رئاسيين لمكافحة الفساد؛ بسبب إساءة استخدامهم للسلطة والتقصير في واجباتهم.

وادعى المفتش السابق أنه عوقب بسبب إبلاغه عن مزاعم رشوة تورط فيها السفير الكوري إلى روسيا وو يون كيون، وهو أحد المساعدين المقربين من الرئيس.

كما زعم كيم أنه جمع معلومات حول المدنيين، بما في ذلك الأساتذة الجامعيون والصحفيون، بناء على أوامر مباشرة من رؤسائه.

يُذكر أن النيابة قد داهمت مكتب يوم الاثنين، بعد شكوى جنائية ضد كيم لإفشاء معلومات سرية حصل عليها خلال فترة عمله في المكتب الرئاسي.