عام مليء بالتحديات للاقتصاد الكوري الجنوبي

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جاءت التوقعات الحكومية للاقتصاد لعام 2019 فاترة، حيث بلغت نسبة النمو المتوقعة الرسمية بين 2.6% و2.7%.

كما أصدر معهد أبحاث هيونديه تقريرًا أكثر تشاؤمًا، حيث توقع تحقيق نسبة نمو 2.5% للعام الجديد. وقدَّر أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد بلغ قمته في مايو 2017.

وقد ذكر الخبراء الاقتصاديون أسبابًا خارجية وداخلية لتراجع الاقتصاد. حيث أدى تباطؤ الطلب العالمي والحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى إضعاف صادرات كوريا الجنوبية، وهي المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد.

لكنَّ الخبراء أشاروا أيضًا إلى السياسات الاقتصادية للرئيس مون جيه إين القائمة على النمو الذي يقوده زيادة الدخل، بوصفها عبئًا على النمو الاقتصادي. وتشمل تلك السياسات زيادات سريعة في الحد الأدنى للأجور وتقليص عدد ساعات العمل في الشركات الكورية الجنوبية الكبرى.

وقد قررت الحكومة إنفاق نحو 60% من ميزانية العام الجديد في الأشهر الستة الأولى من العام على خلق فرص العمل. كما قررت تجريب نماذج جديدة لخلق فرص العمل، مثل مشروع كوانغ جو للوظائف، حيث توفر الحكومة والصناعات فرص عمل بأجور أقل من المعتاد، ولكن مع تعويضات إضافية في صورة إسكان ورعاية طبية.

وقد يكون التعديل الوزاري الأخير في نوفمبر الماضي إشارة على المرونة الجديدة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية القادمة.