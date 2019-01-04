الزعيم الكوري الشمالي يعلن استعداده للاجتماع مع الرئيس الأمريكي

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قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء الماضي، إنه ملتزم بشدة بنزع السلاح النووي، وإنه على استعداد للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت. وفي أعقاب خطاب كيم، صرَّح ترامب إنه سيجتمع معه في قمة أخرى بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال كيم إنه مستعد للجلوس وجهًا لوجه مع رئيس الولايات المتحدة في أي وقت، وبذل كافة الجهود لتحقيق النتائج التي يرحب بها المجتمع الدولي.

لكنَّ كيم جونغ أون في خطابه علَّق هذا الاستعداد على شرط معين. حيث قال إنه إذا لم تفي الولايات المتحدة بوعودها أمام العالم، وإذا أساءت تفسير صبر كوريا الشمالية أمام الضغوطات الشديدة المفروضة عليها، فقد يُضطر إلى البحث عن طريق آخر لحماية سيادة بلاده.

كما تحدث كيم في خطابه الذي بلغت مدته 30 دقيقة عن كوريا الجنوبية، وشدَّد على أهمية بذل الجهود لتخفيف العقوبات واستئناف المشروعات الاقتصادية بين الكوريتين؛ فقال إنه على استعداد لاستئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي، واستئناف الجولات السياحية إلى جبل كوم كانغ دون أي شروط مسبقة، وذلك نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعاني منها رجال الأعمال الكوريون الجنوبيون الذين كانوا يعملون في المجمع المشترك، ولرغبة المواطنين في الجنوب في زيارة الجبل الشهير في كوريا الشمالية.

ومع ذلك، فلا يمكن حتى الآن استئناف أحد هذين المشروعين ما لم يتم رفع العقوبات أولًا.

ومن جانبه فقد قال الرئيس الأمريكي إن الاجتماع الثاني وشيك، وأعرب عن استعداده للجلوس مع كيم.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إنه تلقى رسالة رائعة من كيم جونغ أون.

لكنَّه أوضح أنه لا يتعجل حل القضية الكورية الشمالية، وأكد أن ما يهتم به هو عدم إجراء تجارب صاروخية أو نووية.

وقد عقد كيم وترامب اجتماعهما الأول من نوعه في يونيو الماضي، وتوصلا إلى اتفاق مبهم حول بناء شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية.

وقد اتخذت كوريا الشمالية بعض الخطوات نحو نزع الأسلحة النووية، مثل تدمير موقع التجارب النووية في بونغي-ري، لكن الولايات المتحدة تصر على بقاء العقوبات حتى تقوم كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي بالكامل وبصورة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.