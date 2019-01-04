الرئيس يركز على الاقتصاد في رأس السنة الجديدة

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خصَّص الرئيس مون جيه إين معظم خطابه، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، للحديث عن الشؤون الاقتصادية. وفي خضم تراجع معدلات تأييده الشعبية، بسبب تعثر الاقتصاد وجمود محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية؛ تعهد الرئيس بتحقيق تحسن اقتصادي ملموس.

وقال مون في خطابه إن الكوريين الجنوبيين لهم أن يفخروا بأن بلادهم حلت في المركز السابع عالميًّا في العام الماضي من حيث قيمة الصادرات، التي بلغت 600 مليار دولار، وكذلك بتحقيق قيمة 30 ألف دولار في نصيب الفرد من الدخل القومي.

وفي حديثه في مقر الاتحاد الكوري للشركات المتوسطة والصغيرة في سيول يوم الأربعاء الماضي، قال مون إن الاقتصاد الكوري تواجهه تحديات خطيرة.

وبينما أقر الرئيس بأن حملة الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى تعديلات، فقد أوضح أن الحكومة سوف تلتزم بمخططها الواسع.

ومن أجل تعزيز الاقتصاد المتعثر وخلق المزيد من فرص العمل، قال مون إن الحكومة سوف تهيئ بيئة صديقة للأعمال، مما يؤدي إلى جذب الاستثمار، كما ستنفق 20 تريليون وون على البحث والتطوير في العام الجديد.

كما تعهد الرئيس بتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ووعد بمتابعة إجراءات دعم الحكومة للعاملين لحسابهم الخاص، وتحويل المزيد من الوظائف غير المنتظمة إلى وظائف دائمة.

وقد اختتم خطابه بالحديث عن كوريا الشمالية بصورة وجيزة، حيث تعهد بإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن السلام الذي تشهده المنطقة حاليًّا سلام مؤقت، ووعد ببذل الجهود اللازمة لتحويل "تيارات السلام إلى موجات كبيرة لا يمكن التراجع عنها".

وقد حضر خطاب الرئيس نحو ثلاثمائة شخص من المسؤولين الحكوميين وقادة الحزب ورؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى.