انطلاق التعاون بين سام سونغ الكورية وآبل الأمريكية

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أعلنت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات أمس الأحد أنها ستقوم بتركيب تطبيقات "آي تيونز موفيز" و"تي في شو" و"إير بلاي 2" في أجهزتها للتلفزيون الذكي، بالتعاون مع شركة "آبل" الأمريكية.

وأصبح نظام التعاون بين "سام سونغ" و"آبل" العملاقين يثير اهتمام الكثيرين، نظرا لأنه جاء ليعلن عن انتهاء معركة الحقوق الفكرية بينهما التي دامت سبعة أعوام، وفي الوقت الذي تعانى فيه الشركتان من انخفاض التوقعات بحجم مبيعاتهما.

وقد بدأت معركة الحقوق الفكرية بين الشركتين في عام 2011، حيث ادعت شركة "آبل" أن هواتف "غالاكسي" لشركة "سام سونغ" انتهكت حقوقها الفكرية الخاصة بهواتف "آيفون".

ومن ثم، أصدرت محكمة أمريكية حكما ضد "سام سونغ" في عام 2012 لدفع تعويضات تبلغ قيمتها مليارا و50 مليون دولار إلى شركة "آبل".

وقدمت "سام سونغ" استئنافا ضد هذا الحكم، وبالتالي أصدرت محكمة الاستئناف في شهر مايو من العام الماضي حكما نهائيا يقضي بدفع 539 مليون دولار كتعويضات إلى "آبل" .

وتوصلت الشركتان إلى اتفاق في أواخر شهر يونيو من العام الماضي على حل نزاعات الحقوق الفكرية القائمة بينهما.

ومنذ بداية هذا العام تعاني شركات المعلومات والاتصالات العالمية من الركود،ولذلك قامت شركة "آبل" في يوم الثاني من يناير الجاري بتخفيض حجم مبيعاتها المتوقع بنسب تتراوح بين 5% و9% بسبب انخفاض حجم مبيعاتها في الصين.

كما انخفض مؤشر البورصة الكورية "كوسبي" إلى مستوى أقل من المستوى المعياري البالغ 2000 نقطة يوم الثالث من يناير بسبب أزمة "آبل"، نظرا لأن شركة "آبل" الأمريكية تعد واحدة من أكبر المشترين في العالم لأشباه الموصلات والشاشات الكورية.

وتبلغ حصة "آبل" من بين إجمالي حجم مبيعات شركة "سام سونغ" 6%، وشركة "إل جي ديسبلاي" 32%، وشركة "إس كيه هاينكس" 13% ، وشركة "إل جي إنوتيك" 55%.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت حصة أشباه الموصلات من إجمالي حجم الصادرات الكورية في العام الماضي20%.