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تجاوز عدد أعضاء الاتحاد الكوري لنقابات العمال مليون شخص لأول مرة، في نهاية العام الماضي، بينما تجاوز عدد أعضاء الاتحاد الكوري للنقابات التجارية 900 ألف شخص.

الجدير بالذكر أن الدوائر العمالية في كوريا الجنوبية تنقسم إلى مجموعتين يقود كلاً منهما الاتحادُ الكوري لنقابات العمال والاتحادُ الكوري للنقابات التجارية، ويعتبر الأول أكثر من الثاني من حيث الحجم والاعتدال.

ويضم الاتحاد الكوري لنقابات العمال الذي تم تأسيسه في عام 1946، 27 نقابة للعمال في عضويته، وقد واجه تغييرات في شكله وطبيعته بالتوازي مع التقلبات السياسية.

وكان قد تم تفكيك الاتحاد بسبب تعرض البلاد لانقلاب عسكري يوم السادس عشر من مايو من عام 1961، ثم أعيد تأسيسه يوم الثلاثين من أغسطس من نفس العام.

ومنذ ذلك الحين، ظل الاتحاد يتخذ موقفا مواليا لسياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على التصدير، وهو ما أدى إلى خضوعه لانتقادات العمال الذين كانوا يعانون من انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل.

ونتيجة لهذه الانتقادات، تم تأسيس الاتحاد الكوري للنقابات التجارية يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1995 بهدف التعبير عن الصعوبات التي يواجهها العمال الكوريون، مما أدى إلى تقسيم الدوائر العمالية إلى مجموعتين.

ويركز الاتحاد الكوري لنقابات العمال كل طاقته لكي يتجاوز عدد أعضائه مليوني شخص وقد نجح بالعفل في تشكيل عدد من نقابات العمال التابعة له في العام الماضي.

أما الاتحاد الكوري للنقابات التجارية فيثير انتباه الكثيرين نظرا للوتيرة السريعة في زيادة عدد أعضائه مقارنة بالاتحاد الكوري لنقابات العمال، حيث من المتوقع أن يضم الاتحاد الكوري للنقابات التجارية حوالى 980 ألف شخص في عضويته إذا تمت إعادة توظيف العمال المطرودين.

ومازال معدل تشكيل نقابات العمال في الشركات الكورية باقيا عند مستوى 10.7% فقط رغم النمو السريع الذي شهده الاتحادان العُمّاليان في الآونة الأخيرة.