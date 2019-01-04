الحكومة الكورية تكشف عن مشروع نظام جديد لتحديد الحد الأدنى للأجور

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كشف وزير التوظيف والعمل الكوري "لي جيه كاب" أمس الاثنين عن مشروع نظام جديد لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وبموجب هذا المشروع، سيتم توزيع دور تحديد الحد الأدنى للأجور على لجنتين، هما: لجنة تحديد مدى رفع الحد الأدنى للأجور، ولجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، لتحلا محل اللجنة الحالية للحد الأدنى للأجور.

وتهدف الحكومة من هذا التوزيع إلى إيجاد حل جذري للخلافات القائمة بشأن الحد الأدنى للأجور.

وتتكون الجنة الحالية للحد الأدنى للأجور من 27 عضوا، 18 منهم يمثلون كلا من أصحاب العمل والشركات، و9 آخرون توصي بهم الحكومة والبرلمان.

ويبدو أن تكوين اللجنة الحالية مثالي بشأن التعبير عن مواقف الأطراف الثلاثة: العمال وأصحاب العمل والحكومة ، نظرا لأنه يتم تقسيم عدد أعضائها بالتساوي بين تلك الأطراف.

ولكن في حقيقة الأمر، لم يتم من خلال هذه اللجنة حل الخلافات القائمة بين أصحاب الشركات والعمال بصورة معقولة بشأن الحد الأدنى للأجور.

وقامت حكومة الرئيس "مون جيه إين" برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة بلغت حوالى 30% خلال العامين الماضيين، تنفيذا لما تعهّد به الرئيس "مون" خلال حملاته الانتخابية حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى 10 آلاف وون في الساعة حتى عام 2020.

ولكن تسبب ذلك في زيادة الأعباء المالية على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلات الصغيرة، مما أدى إلى تقليل عدد الوظائف لدى الطبقات ذات الدخل المحدود.

وفي الواقع، يرجع السبب الرئيسي في الزيادة الحادة في معدل البطالة في كوريا الجنوبية في العام الماضي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما أدى إلى زيادة المطالبة بإحداث تغيير في سياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على زيادة الدخل.

وتعتقد الحكومة أن النظام الجديد لتحديد الحد الأدنى للأجور سيضمن الموضوعية في عملية صنع القرارات بشأن مدى ارتفاع الحد الأدنى للأجور.

لكن الدوائر النقابية عبرت عن معارضتها لذلك، مشيرة إلى أن هذا النظام الجديد يستبعد مشاركة العمال في صنع تلك القرارات.