توقعات بزيادة معدلات الإنجاب خلال عام 2019

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بمناسبة قدوم عام الخنزير الذهبي وفقا للتقويم الصيني الذي يعود لأول مرة منذ 60، يتوقع الكوريون أن يشهد هذا العام أيضاً ارتفاعا في نسبة الإنجاب بشكل كبير، وذلك لما لهذا الحيوان من دلالات عديدة جيدة في التقويم الصيني.

وفي هذا الصدد، أجرت إحدى المواقع المتخصصة في معلومات التوظيف على شبكة الإنترنت استبياناً حول الجملة التي تقترب من الأمنيات المناسبة للسنة الجديدة، على ألف و270 من البالغين النساء والرجال الكوريين، حيث أجابوا بأن جملة "كل شيء سيكون على ما يرام" هي أنسب جملة لهذا العام 2019.