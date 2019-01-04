افتتاح مهرجان هوا تشون سان تشون أو لصيد الأسماك الجبلية لعام 2019





تم افتتاح مهرجان "هوا تشون سان تشون أو" لصيد الأسماك الجبلية الذي يعتبر أكبر مهرجان شتوي في كوريا وسط إثارة كبيرة واهتمامات من الجميع سواء من الكوريين والأجانب، كباراً أم صغاراً لزيارة هذا المهرجان المثير للغاية.

جدير بالذكر أن عدد زوار المهرجان في أول يوم وصل إلى 140 ألف و1500 سائح من داخل وخارج البلاد، كما شهد مكان المهرجان المخصص لمسابقات صيد الأسماك تدفقاً كبيراً من المشاركين الأجانب في صيد الأسماك من فوق مسقط مائي متجمد.

وعادة ما يتجمع الناس في مكان واسع لصيد الأسماك المحصورة داخل حفر ثلجية سمكية يبلغ عددها حوالي 1000 حفرة ولكن مع مرور الأعوام أصبح الناس يفضلون مسابقات أكثر إثارة ومتعة لصيد الأسماك من فوق الماء المتجمد.

وتزداد شعبية المهرجان عاماً بعد عام منذ أن اختارته شبكة سي إن إن الأمريكية من بين عجائب الدنيا السبع لعام 2011 حيث ارتفع عدد السياح الأجانب فقط من 33 ألفا و407 في عام 2014 إلى 120 ألفا في العام الماضي 2018. ولذلك فمن المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الأجانب هذا العام 120 ألفا، حيث بلغ الذين حجزوا مسبقا من الأجانب أكثر من 20 ألفا حتى الآن. لأن معظم السياح يأتون إلى المهرجان في ذات اليوم مباشرة. ويستمتع الناس في المهرجان بصيد الأسماك الثلجية من فوق مسقط متجمد ضخم أو من داخل حفر ثلجية أو بأيديهم المجردة في الجو البارد الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى ما تحت صفر.

هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى المتنوعة، بما فيها التزلج على الثلج وركوب الزلاجات على الثلج والتزحلق على الجليد وغيرها. كما توجد العديد من الأطعمة الشهية والوجبات الخفيفة المتنوعة، كما بإمكان الزوار طبخ الأسماك التي يصيدونها بأنفسهم.