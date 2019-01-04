زيادة ملحوظة في عدد ماكينات الدفع الذاتي في معظم المطاعم والمقاهي في البلاد

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في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في كوريا تجتاح المطاعم والمقاهي موجة ماكينات البيع الذاتي التي تعمل بدون إنسان. وبالتالي يختفي الصرّافون من المطاعم والمقاهي في كوريا بشكل تدريجي. حيث تصل تكلفة إيجار الماكينات ذاتية الدفع شهريا إلى حوالي 160 ألف وون فقط، بينما إذا وظف صاحب المطعم موظفاً واحداً فسينبغي عليه دفع راتب يبلغ 90 ألف وون في الساعة تقريباً.

وينمو حجم سوق الماكينات الذاتية في البلاد حتى يصل إلى 250 مليار وون حتى العام الماضي، من 60 مليون وون في عام 2006، أي تصل نسبة النمو السنوي إلى 14 بالمائة. وحسب نتيجة استبيان أجري مؤخراً، يخاف الموظفون في المطاعم والمقاهي من فقدان أعمالهم بسبب زيادة تلك الماكينات الذاتية، حيث أجاب 3 من بين كل 5 موظفين كوريين يعملون في المطاعم والمقاهي حالياً بأنهم يقلقون جداً من فقدان أعمالهم.