فنانو شركة إس إم يقيمون حفلا غنائيا في تشيلي





من المقرر أن يقيم الفنانون التابعون لشركة "إس إم" الترفيهي حفلا غنائيا مشتركا في سانتياغو عاصمة تشيلي خلال يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يناير الجاري .

ومن بين الفنانين المشاركين في هذا الحفل: المطربة "بوا"، وفرقة "سوبر جونيور"، وفرقة "إكسو"، وفرقة "ريد فيلفت" وغيرهم من المشاهير التابعين لشركة "إس إم".

وتأتي إقامة هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات الغنائية العالمية التي تنظمها "إس إم" منذ عام 2008.