ها سونغ أون عضو فرقة وانا وان يبدأ نشاطه الغنائي المنفرد في فبراير

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من المنتظر أن يبدأ المطرب "ها سونغ أون" عضو فرقة "وانا وان" نشاطه الغنائي المنفرد بأداء ألبومه المصغر في أواخر شهر فبراير القادم.

وقالت شركة "ستار كرو إي إند تي" الترفيهية إن المطرب "ها سونغ أون" سيشارك بنفسه في إعداد ألبومه المنفرد.

الجدير بالذكر أن فرقة "وانا وان" قد أنهت أنشطتها في شهر ديسمبر من العام الماضي حيث سيكون الحفل الغنائي الذي سيقام خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري في سيول آخر نشاط للفرقة.