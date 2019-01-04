لي مين هيوك عضو فرقة بي تو بي يصدر أول ألبوم منفرد له

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أعلنت شركة "كيوب" الترفيهية أن المطرب "لي ميون هيوك" عضو فرقة "بي تو بي" سيكشف عن ألبومه المنفرد الكامل الأول بعنوان "هوتا زون" يوم الخامس عشر من يناير الجاري.

يذكر أن المطرب "لي" يستخدم لقب "هوتا" عند ممارسة نشاطه كمطرب راب.

ونشرت شركة "كيوب" صورة لألبوم المطرب "لي" في موقعها الرسمي في التواصل الاجتماعي يوم الرابع من يناير الجاري.

ومن المتوقع أن ينضم المطرب "لي" إلى الخدمة العسكرية في غضون ثلاثة أشهر.