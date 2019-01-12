الرئيس مون يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد

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عقد الرئيس "مون جيه إين" مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد اليوم أعلن فيه عن توجهات إدارة الشؤون الوطنية في العام الثالث من ولايته، حيث ركز أكثر على الشؤون الاقتصادية. ورغم أنه أكد على أن أساس السياسات الاقتصادية لن يتغير، إلا أنه توقع الكثير من التحولات في السياسات الاقتصادية المفصلة.

كما اختفت عبارة "النمو بقيادة الدخل" تقريبا من حديث الرئيس، بعدما كان يؤكد عليها باستمرار خلال العام الماضي، وفي المقابل، أكد أكثر في كلمته على الإبداع والنمو والاقتصاد العادل، حيث قال إن الاقتصاد الكوري سيواصل النمو من خلال الإبداع والنمو بقيادة الدخل على أساس الاقتصاد العادل، من أجل بناء اقتصاد مزدهر بشكل مشترك. وبهذا أوضح "مون" أنه سيضع النمو الإبداعي القائم على أساس الاقتصاد العادل في مركز إدارة الشؤون السياسية خلال العام الجديد.

كما تم التأكيد على الإبداع في كلمة الرئيس، حيث قال إنه سيعمل اعتمادا على الإبداع للنهوض بالصناعات القائمة، وتنمية صناعات جديدة كمحرك جديد للنمو. وشدد على توسيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية الاستراتيجية وسياسة تجديد صناعات التحويل الرئيسية وإصلاح القيود. وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية عموما، تم ذكر كلمات: "التوظيف" و"الإنجازات" كثيرا. واعترف الرئيس بأن نتائج التوظيف غير جيدة رغم أنه وضع أولوية على إيجاد فرص العمل، وقال إنه سيقوم بإنشاء شبكة أمن للتوظيف بشكل دقيق.

وفيما يتعلق بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور، ركز الرئيس على سبل التعامل مع آثارها السلبية بدلا من التقديرات الإيجابية. وذكر أيضا أنه يهدف إلى إشعار الشعب بأن السياسات الاقتصادية ذات اتجاه صحيح في حياتهم اليومية.

كما أعرب "مون" عن إرادته لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية قدما إلى الأمام هذا العام أيضا. وقال إن زيارة الرد من قبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى كوريا الجنوبية سوف تتحقق بعد إجراء الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية. كما أكد على إرادته لاستئناف العمل في مجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك بين الكوريتين، وبرامج الرحلات السياحة في جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية.

ويرى الخبراء أن ما ذكره الرئيس "مون" في المؤتمر الصحفي اليوم قد أظهر أن توجهات الشؤون الوطنية في العام الجديد سوف تركز على إحراز نتائج ملموسة في مجالي الاقتصاد وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.