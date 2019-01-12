تطلعات كورية شمالية صينية بإحراز تقدم في القمة الثانية بين كيم وترامب

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يمكن القول إن عقد مباحثات القمة الكورية الشمالية الصينية في أوائل العام الجديد قد مثل حجر الأساس لتغيير الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية خلال هذا العام، لأنها ستلعب دورا كبيرا في تحقيق الجولة الثانية من القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وزيارة الرد بواسطة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى كوريا الجنوبية، ودفع مفاوضات العمل الكورية الشمالية الأمريكية حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

فعلى الأرحج أنه تمت خلال القمة الكورية الشمالية الصينية مناقشة استراتيجية مباحثات القمة بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب، وخاصة تم التأكيد على الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية والصين. وتمثل زيارة كيم الأخيرة إلى الصين رابع زيارة له منذ توليه قيادة كوريا الشمالية. وكانت زياراته إلى الصين تجري قبل اتخاذه قرارات مهمة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن كوريا الشمالية تعتمد كثيرا على الصين فيما يتصل بالتعامل مع الولايات المتحدة.

وتتلخص مباحثات القمة الكورية الشمالية الصينية في تعزيز العلاقات بين البلدين، وإرادة نزع الأسلحة النووية، والحل السياسي للقضية، والتطلع إلى مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية. ومن بين أكثر الأمور الملحوظة: ذكر تعزيز العلاقات الكورية الشمالية الصينية. وقد كانت كوريا الشمالية والصين تؤكدان على تعزيز علاقاتهما دائما باعتبارهما حليفين تقليديين، خاصة أن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ولهذا فمن الطبيعي التأكيد على تطوير العلاقات. لكن ذلك يكتسب معنى أكبر في سياق انطلاق أهم عام من حيث تغير الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. ومن المتوقع أن يتم تفعيل الزيارات عالية المستوى بين البلدين، بما فيها زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الشمالية.

ومن الملاحظ أيضا في مباحثات القمة بين بيونغ يانغ وبكين إعادة التأكيد على نزع الأسلحة النووية، وإرادة الحل السياسي للقضية، والتأكيد على دور الصين، مما يشير إلى حرص الصين على التدخل الفعال في المفاوضات النووية في المستقبل.

ويمكن القول إنه من المرتقب عقد الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية من خلال تحقيق التنسيق الكوري الشمالي الصيني.