© HANA Micron Inc

سنتعرف على شركة "هانا مايكرون Hana Micron" المتخصصة في هندسة التقنيات الجديدة.





كبير الباحثين فيها "بيك تيه جونغ 백태종":

توفر شركتنا حلولا لتعبئة وتغليف أشباه الموصلات الإلكترونية. للشركة قسم خاص بإنترنت الأشياء إلا أنها بشكل عام شركة متخصصة في تعبئة الشرائح الإلكترونية. للشركة تقنية واعدة في هذا الصدد تعرف باسم "هانا فليكس HANAflex" وهو نظام تغليف مرن لشرائح الذاكرة، وهي تقنية يمكن تطبيقها على نطاق واسع ومجالات متعددة منها الخدمات الطبية وبطاقات بصمات الأصابع.





تأسست الشركة في عام 2001 كشركة متخصصة في تعبئة أشباه الموصلات التي هي عملية وضع الشريحة الإلكترونية داخل كبسولة مجهزة بمادة شبيهة بالبلاستيك لحمايتها من أي صدمات خارجية أو رطوبة، ووصلها بدائرة كهربائية خارجية. تمكنت الشركة في عام 2002 من الحصول على شهادة المعايير العالمية المطلوبة وأنشأت نظاما إداريا متكاملا في عام 2003، وظلت توفر احتياجات أكبر شركتين كوريتين عاملتين في مجال الشرائح الإلكترونية، وهما "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس". وفي عام 2010 أسست الشركة مصنعا لأشباه الموصلات في البرازيل، كان الأول من نوعه في أمريكا اللاتينية. كما ظلت الشركة تسعى لأن تجعل من صناعة أشباه الموصلات محرك نمو فعالا لكوريا.





كبير الباحثين فيها "بيك تيه جونغ 백태종":

السيلكون مادة صلبة وقوية كالصخر لكنها تصبح قابلة للمرونة مع المحافظة على قوتها وتماسكها بواسطة ترقيقها، ليصبح سمكها أقل من بضعة مايكرومترات. بعد حماية الرقيقة الإلكترونية بمادة تسمى الكبسولة العازلة، وعند ثنيها، تتعرض الرقيقة لعدة مستويات من الشد حسب موقعها. نوصل الرقيقة لموضع نسميه منطقة الشد الحر لتصبح فيه في أقل مستوى من الشد. نستعمل كذلك تقنية شبيهة بالوسادة لتوفير حماية أكبر للرقيقة لجعلها أكثر مرونة لكنها غير قابلة للكسر.





يقول الخبراء إنه في المستقبل القريب ستسيطر الأجهزة القابلة للطي والثني على سوق أشباه الموصلات، مما سيجعل من هذا التحول ثورة تكنولوجية حقيقية. وقد نجحت شركة "هانا مايكرون" منذ 2012 في إنتاج أول تقنية تعبئة خاصة بأشباه الموصلات المرنة.





© HANA Micron Inc

كبير الباحثين فيها "بيك تيه جونغ 백태종":

نجحنا في تسويق تقنية خاصة بتعبئة وتغليف الشرائح الإلكترونية التي تعتمد على مادة السيلكون وذلك للمرة الأولى في العالم. يتم ترقيق شرائح السيلكون إلى ما يقل عن مائة أو خمسين مايكرومتر. هذه التقنية المسماة "هانا فليكس" تجعل عملية طي وثني رقائق السيلكون فائقة الرقة ممكنة، ولكن ليس لدرجة الانكسار مما يتيح إمكانية تشغيل الذاكرة بشكل ثابت ويجعل من حالة التداخل والتواصل في أفضل حالتها. تقنية التعبئة المرنة يمكن استعمالها في عدد من الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الشارات والبطاقات الذكية وغيرها. البطاقة الائتمانية العادية مثلا تصبح قابلة للكسر خلال 3 إلى 6 أشهر لكن الشرائح المصنوعة بتقنية "هانا فليكس" تبقى لفترة زمنية طويلة.





تمكنت الشركة من تطوير تلك التقنية بالتعاون مع المعهد الكوري للمواد. ويمكن استعمال هذه التقنية في كل التطبيقات الخاصة برقائق السيلكون، لكن نشر هذه التقنية الذكية المتطورة على المستوى التجاري ليس بالأمر السهل.





كبير الباحثين فيها "بيك تيه جونغ 백태종":

الهياكل الخاصة بالتعبئة والتغليف تختلف حسب نوعية المنتج. لذلك ظللنا نبذل جهودا مضنية من أجل توفير النظام الخاص بكل منتج مختلف. قوة التحمل هي الخاصية الأهم في منتجات أشباه الموصلات. رقائق الذاكرة هي أشياء يتم استعمالها في مجالات متنوعة مثل السيارات وغيرها، مما يتطلب منها القيام بالمطلوب الوظيفي منها بالشكل الفعال والمؤثر.





في عام 2014 نجحت الشركة في طرح بطاقة تأمين رقمية ذات مرونة فائقة. وفي عام 2015 بدأت الشركة في إنتاج ألواح وأجهزة طبية مرنة على المستوى التجاري للمرة الأولى في العالم. وفي العام الماضي تمكنت من تطوير وحدات للتعرّف على بصمات الأصابع يمكن إدخالها في البطاقات الذكية. وترى الشركة أن كل تلك النجاحات هي مجرد بداية في مسيرة طويلة من العمل والنجاح.





© HANA Micron Inc

كبير الباحثين فيها "بيك تيه جونغ 백태종":

أتصور أن العديد من الأجهزة الملبوسة والمتحركة مثل الساعات وغيرها ستصبح بحاجة لتقنية تعبئة وتغليف إلكتروني مرن. نحن نتابع ونقرأ ونرصد كل التطورات الخاصة بتلك الصناعة ومستقبلها، وسوف نعمل على مواكبة ومتابعة ومسايرة كل التوجهات في هذا الشأن.





من خلال استعمال تقنية تغليف أشباه الموصلات ثلاثية الأبعاد الخاصة بشركة "هانا مايكرون"، ستصبح الرقائق الإلكترونية قادرة على تحمل عمليات الشد المتكرر، من طي وثني واستقامة لعشرات الآلاف من المرات، كما ستظل كذلك محافظة على أدائها المتميز دون تلف أو انكسار. وهكذا يبدو أن هذه الشركة الرائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات ستمضي في طريقها بخطى واثقة وإرادة صلبة وأفكار عملية مرنة.