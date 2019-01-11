وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري يقوم بزيارة للإمارات العربية المتحدة

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من المقرر أن يقوم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" بزيارة للإمارات العربية المتحدة غدا السبت لإجراء مباحثات حول سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلفة المجالات، خاصة مجال الطاقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الوزير "سونغ " بزيارة للإمارات منذ توليه منصبه،وسيلتقى في أثناء إقامته في أبوظبي مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإماراتيين، بمن فيهم معالى "خلدون خليفة المبارك" رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطمئنان على سير المشروعات التعاونية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لها.

وكان البلدان قد وقعا على عدد من مذكرات التفاهم الخاصة بتعزيز التعاون في المجالات الصناعية المختلفة، منها أشباه الموصلات ومحطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "مون جيه إين" لأبوظبي في شهر مارس من العام الماضي.

وخلال إقامته في الإمارات، سيشجع الوزير الكوري "سونغ" الائتلاف بين شركة الطاقة المائية والنووية وشركة الكهرباء للمشاركة في المناقصة الدولية التي تنظمها شركة "نواة للطاقة" الإماراتية، لاختيار الجهة المسؤولة عن صيانة محطات "براكة" النووية على المدى الطويل.

الجدير بالذكر أن شركة "نواة للطاقة" هي الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مشروع محطات "براكة" للطاقة النووية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية تشغيل المحطة الأولى لهذا المشروع والتي بنتها شركة الكهرباء الكورية، في نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم.