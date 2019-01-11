منى عبد الباسط: الترويج للكي بوب في الأردن

"منى عبد الباسط" شابة أردنية درست التصميم الغرافيكي وأحبت الكي بوب الكوري منذ أن تعرفت عليه بالصدفة في عام 2010، ومن ثم قررت إنشاء صفحة خاصة على فيس بوك من أجل الترويج للكي بوب وجمع محبي الفنون الكورية في الأردن، ولذلك فهي تعتبر نفسها ممثلة للفانز الأردنيين للكي بوب.

وتوضح منى في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو خلال زيارتها حاليا إلى كوريا، أنها تعمل على نشر الكي بوب في المملكة الأردنية ضمن المبادرة الشبابية الأردنية وبالتعاون مع السفارة الكورية في عمّان، حيث نجحت في تنظيم أول حدث خاص بالكي بوب في الأردن تحت عنوان: "كي بوب ورلد فيستيفال" في عام 2014، تحت رعاية مؤسسة "كي بي إس"، وظل يعقد سنويا منذ ذلك الحين، ويتم من خلاله استعراض المواهب الشبابية الفنية في الأردن.

وتقول منى إنها ظلت تحلم بزيارة كوريا منذ تسع سنوات، وقد تحققت الزيارة أخيرا، وكان من بين الأسباب التي جعلتها ترغب في زيارة كوريا عشقها للأكل الكوري!

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