كوريا تخصص 270 تريليون وون كنفقات دفاعية خلال الـ5 سنوات القادمة

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قررت الحكومة الكورية تخصيص أكثر من 270 تريليون وون، أي ما يعادل حوالى 241.5 مليار دولار، خلال الفترة من هذا العام وحتى عام 2023، كنفقات دفاعية.

جاء ذلك في الخطة متوسطة المدى بين عامي 2019 و2023 التي كشفت عنها وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة.

وبموجب هذه الخطة، سيتم زيادة النفقات الخاصة بتعزيز القدرة الدفاعية بمتوسط 10.8% على أساس سنوي،كما سيتم زيادة النفقات الخاصة بإدارة القوات العسكرية بمتوسط 5.8% على أساس سنوي، خلال الخمس سنوات المقبلة.

بهذا، ستكون حصة النفقات الخاصة بتعزيز القدرات الدفاعية 36.5% في عام 2023،مقارنة بـ32.9% لهذا العام، حيث سيتم تخصيص إجمالي 94.1 تريليون وون في تعزيز القدرات الدفاعية خلال الخمس سنوات القادمة.

وسيتم تخصيص 65.6 تريليون وون منها في تعزيز قدرة الاحتواء الاستراتيجي التي يمكن من خلالها مواجهة تهديدات عسكرية شاملة عن طريق مكافحة تهديدات الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتعزيز القدرة العسكرية للجيش الكوري.

وزاد بموجب هذه الخطة حجم نفقات عملية البحث والتطوير ومواجهة التهديدات غير العسكرية،بما في ذلك الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية، وتعزيز القدرة على حماية سلامة الكوريين المقيمين في الخارج.

وتقضى الخطة بتخصيص 176.6 تريليون وون في إدارة القوات العسكرية، منها 33.6 تريليون وون في ضمان القدرة العسكرية الحالية، و10.1 تريليون وون في زيادة رواتب أفراد الجنود لتصبح في عام 2022على مستوى 50% من الحد الأدنى من الأجور على أساس عام 2017.