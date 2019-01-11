إقبال غير مسبوق على المعابد من قبل خريجي الثانوية العامة لأول مرة

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في ظل استعداد خريجي الثانوية العامة للتقدم بطلبات إلى الجامعات التي يريدون الالتحاق بها. يحتاج الطلاب إلى بعض الراحة النفسية، ولذلك يتدفق الطلاب إلى بعض المعابد للمشاركة في برامج الإقامة في المعابد. وذلك نظرا لأن أغلب المعابد البوذية تقع وسط الجبال أو الغابات، حيث يسود جو من الهدوء، بالإضافة إلى استنشاق هواء نقي، ومن خلال المشاركة في تلك البرامج التنفيذية المتنوعة مثل التأمل أو تعلم تناول الشاي، أو تعلم طريقة تناول أطعمة المعبد، يتمكن زوار المعبد من الاستمتاع بالراحة والاسترخاء.

ولهذا تنشغل المعابد في إعداد برامج من أجل الطلاب. فمثلا، يدعو أحد المعابد شاعرا شابا محبوبا بين فئة الشباب للمعبد لإلقاء ندوة. ومن بين البرامج، تجربة طهي أطعمة المعبد التي تتميز بالعناصر الغذائية الخالية من اللحوم أو الأسماك أو التوابل. كما تحظى أطعمة المعابد البوذية بشعبية من قبل الأجانب. حيث تُصنع تلك الأطعمة من النباتات الجبلية، لذلك تعتبر صحية.

ومن بين المعابد التي تنفذ برامج تجريبية من أجل الطلاب، بعض المعابد التي تم تعيينها كتراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو.