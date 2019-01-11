الفرقة الشبابية BTS تقدم عرضًا راقصًا تقليديًا في حفل جوائز ميللون الموسيقية

ⓒ KBS

تحظى الفرقة الشبابية الكورية المشهورة على مستوى العالم "BTS"، بأكبر اهتمام في وسائل الإعلام، ويرجع ذلك بفضل العرض الراقص الذي قدمه أعضاء الفرقة في حفل جوائز "ميللون" الموسيقية مؤخرا.

وفي هذا الحفل الذي أقيم في أول ديسمبر من عام ٢٠١٩، قدم أعضاء الفرقة رقصات كورية تقليدية، بدءا من رقصة الطبول الثلاث، ثم رقصة "المروحيات الورقية" ورقصة الأقنعة.

جدير بالذكر أن هذا النوع من العروض الراقصة من العروض الكورية التقليدية. حيث تعرض في الحفلات الوطنية أو المناسبات مثل حفلة افتتاح الأولمبياد، أو في أثناء العروض الفنية المقدمة من قبل الفرق الكورية خارج البلاد. وتتميز هذه الرقصات بالحركات الجماعية الحيوية التي تقدمها الفرقة الراقصة باستخدام الطبول.