افتتاح معرض جديد للتعريف بثقافة القهوة قبل 100 عام

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تم افتتاح معرض لثقافة القهوة في سيول، حيث يتم فيه إلقاء الضوء على ثقافة القهوة الكورية بحيث يمكن لزواره تذوق مذاق القهوة التي كان الناس يحتسونها قبل مائة عام في سيول، والتي تم استعادتها اعتمادا على مقالات صحفية.

يذكر أن الملك "كو جونغ" في عصر مملكة جوسون الكورية كان يحب شرب القهوة. وتمت استعادة هذه القهوة قبل مائة عام في مبنى محطة سيول القديم للقطار الذي أنشئ في عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين. وتمت استعادة مذاقها قبل مائة عام من خلال تحليل العشرات من المقالات الصحفية التي نشرت في أعوام العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. ويقال إن مذاقها كثيف ومر قليلا بالمقارنة مع قهوة هذه الأيام.

ومن الجير بالذكر أنه كان يوجد في محطة سيول للقطارات "مقهى" كان يشرب فيه القهوة بطل الرواية القصيرة "الجناح" للكاتب الكوري "لي سانغ". وفي محطة القطارات القديمة انطلقت ثقافة القهوة الكورية بالفعل. وفي ظل ارتفاع شعبية الأشياء القديمة في البلاد، يتدفق عدد من الشباب الكوريين لزيارة أعداد المقاهي الذي تم فيه استعادة جو وسط سيول قبل مائة عام. وتقول الإحصاءات إن معدل شرب القهوة يبلغ كوب واحد لكل مواطن كوري يوميا.