توسيع أماكن الترفيه في مركز سيجونغ الثقافية ليصبح ضمن المعالم الفنية في البلاد

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من المقرر أن يعمل مركز سيجونغ الثقافي على توسيع أماكن الترفيه ليصبح معلما فنيا يسعد المواطنين. كما سيعمل على تعزيز القدرة على إنتاج الأعمال الفنية بما فيها تطوير الأعمال بشكل مشترك بين تسع فرق فنية تابعة له.

وفي هذا الصدد أعلن مركز سيجونغ الثقافي أمس عن خطة جديدة بمناسبة مرور مائة يوم على تولي "كيم سونغ كيو" رئاسة المركز. وقال كيم إنه يهدف إلى تحويل المركز إلى معلم فني يوفر مزيدا من السعادة للمواطنين وطرح ثلاثة أهداف رئيسية، هي: بناء مكان راحة لشحن طاقة المواطنين، وقاعدة إنتاج أفضل للأعمال الفنية الكورية، وثقافة نظام الكفاءة والتواصل. ومن أجل زيادة راحة المواطنين، ينوي تكوين فريق للسلامة العاطفية بحيث يعمل على تحسين خطوط التحركات داخل المركز حتى عام ألفين وعشرين. حيث يقوم بإنشاء غرفة خضراء في الطابق الأول من مبنى "الفن" لاستخدامها كمكان خاص لراحة المواطنين والموظفين، بينما سيقوم بتحويل الطابقين الثالث والرابع من المسرح الكبير إلى مكان لراحة الزوار. كما سيستثمر مائة مليون وون في حوسبة المعلومات لإدارة وصيانة منشآت المركز وسيقدم رؤية أماكن العرض ثلاثية الأبعاد إلى حاجزي العروض الفنية عبر الواقع الافتراضي.

كما يخطط المركز لتنظيم دورات تدريبية فنية خاصة للمواطنين العاديين، بمن في ذلك ربات البيوت والمتقاعدون، كما سيقدم المركز 275 عرضا في من عروض الموسيقى الكورية التقليدية والرقص والأعمال المسرحية والكلاسيكية وأغاني الأوبرا وغيرها طوال هذا العام.