معرض في الذكرى المائة على اندلاع حركة الاستقلال

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يصادف هذا العام الذكرى السنوية المائة على اندلاع حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس من عام 1919، وتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة. وبهذه المناسبة صرحت إدارة منطقة "سو ديه مون" في سيول بأنها ستقيم معرضا تخطيطيا خاصا للمواد الثقافية الخاصة لمقاومة الاستعمار الياباني.

ومن المتوقع أن يقام المعرض تحت شعار "ذلك اليوم قبل مائة عام" في مركز التاريخ في سجن "سو ديه مون" القديم، وذلك خلال الفترة من التاسع عشر من فبراير وحتى الرابع عشر من أبريل. وسيتم في المعرض استعراض حوالي ثلاثين مادة من المواد الثقافية، بما فيها بيان الاستقلال وبعض المخطوطات التي كتبها الأديب "لي يوك سا" والمناضل "كيم كو" وبطاقات تسجيل السجناء من المناضلين.

وتنوي إدارة "سو ديه مون" إصدار كتاب خاص للمعلومات عن السجناء المناضلين في سجن سو ديه مون بمناسبة حلول ذكرى حركة الاستقلال في الأول من مارس. وسيضم الكتاب مختلف المعلومات عن ألف مناضل للاستقلال الكوري اعتقلوا في ذلك السجن بتهمة مشاركتهم في حركة الاستقلال الكوري.

كما يتوقع أن تقام مراسم خاصة لإنشاء المركز التذكاري للحكومة الكورية المؤقتة في مساحة المقر القديم لإدارة سو ديه مون في الحادي عشر من شهر أبريل. وسيتم إنشاء المركز على مساحة تبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة وأربعين مترا مربعا، وسيتكون من طابقين تحت الأرض، وثلاثة طوابق فوق الأرض.