أغنية طفل القرش تدخل جدول بيلبورد الأمريكي ضمن أكثر الأغاني شعبية

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دخلت أغنية الأطفال الكورية بعنوان "طفل القرش" جدول بيلبورد الأمريكي لترتيب أكثر الأغاني المائة شعبية. وصرحت مؤسسة بيلبورد الأمريكية أمس بأن أغنية "طفل القرش" احتلت المركز الثاني والثلاثين ضمن الجدول.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سمارت ستادي" الكورية المتخصصة في التعليم قامت في عام ألفين وخمسة عشر بإعادة تأليف إحدى أغاني الأطفال المنقولة شفويا في الدول البريطانية والأمريكية لتنتج أغنية جديدة تقدم "أسرة القرش" من خلال تكرار وترديد "طورورو طورو"، ومدة الأغنية تبلغ دقيقتين فقط.

وقد بلغ عدد المشاهدات المتراكمة لفيديو أغنية "طفل القرش" عبر يوتوب اثني عشر مليون مشاهدة في الشهر الماضي لتحتل المركز السابع والعشرين من بين أكثر الفيديوهات التي تمت مشاهدتها في العالم. وكانت الأغنية قد احتلت المركز الأربعين في خريطة المصادر الموسيقية البريطانية للأسبوع الخامس على التوالي في شهر أغسطس من العام الماضي.

يذكر أن المؤثرين الدوليين الذين يعملون في مواقع التواصل الاجتماعي قد لعبوا دورا كبيرا في رفع شعبية الأغنية. ففي عام ألفين وسبعة عشر بدأت تنتشر شهرتها بدءا بتقديم إحدى عارضات الأزياء هذه الأغنية في برنامج تلفزيوني في إندونسيا. ثم ارتفعت شعبية إنتاج الفيديوهات من خلال التقاط مشاهد الرقصات بصحبة هذه الأغنية في دول جنوب شرق آسيا تحت شعار "تحدي طفل القرش". كما قدم نجوم الكي بوب بما في ذلك فرقتا "ريد فيلفيت" و"بلاك بينك"، عددًا من العروض الراقصة بصحبة هذه الأغنية في أثناء عروضها مما زاد من شهرتها عالميا.