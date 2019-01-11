بطلة أولمبية تتهم مدربها بالاعتداء الجنسي

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تقدمت شيم سوك هي، اللاعبة الكورية في السباقات الأولمبية للمضمار القصير، بشكوى ضد مدربها السابق تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها.

وقالت مصادر في الشرطة يوم الثلاثاء الماضي إن شيم تقدمت بالشكوى في 17 من ديسمبر الماضي، عند إدلائها بالشهادة ضد المدرب تشو جيه بوم، في قضية استئناف أمام محكمة سوون المحلية. وقد اتهمت شيم مدربها السابق بأنه اغتصبها وتحرش بها جنسيًّا عدة مرات منذ عام 2014، عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية. وقالت شيم البالغة من العمر اثنين وعشرين عامًا إن اعتداءات تشو الجنسية عليها قد استمرت حتى قبل شهرين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، في فبراير من عام 2018. ومن جانبه، قال فريق الدفاع القانوني عن المدرب تشو، في مقابلة مع محطة إس بي إس، إنه ينفي مزاعم الاعتداء الجنسي. وقد تم الكشف لأول مرة عن ارتكاب المدرب تشو عنفا جنسيا قبل أسابيع قليلة من أولمبياد بيونغ تشانغ، عندما غادرت شيم المكان الذمخصص لتدريبات الفريق الوطني، على ما يبدو لتجنب المزيد من الاعتداءات.

وقد ثبت أن تشو مذنب بارتكاب اعتداءات جسدية على شيم وثلاث متزلجات أخريات بين عامي 2011 ويناير 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر في سبتمبر.

ويذكر أن شيم شاركت في الأولمبياد مرتين، وحصلت على أربع ميداليات، منها ذهبيتان، وميدالية فضية وأخرى وبرونزية.