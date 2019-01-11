كوريا الجنوبية لم تعد تصف كوريا الشمالية بأنها عدو

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توقف الجيش الكوري الجنوبي عن وصف كوريا الشمالية بأنها "دولة معادية" في تقريره الرسمي السنوي حول الشؤون الدفاعية، الذي أصدره أمس الاثنين.

ويتميز تقرير هذا العام بحذف تعبير "كوريا الشمالية هي العدو"، حيث قال بدلا من ذلك إن التهديدات والاستفزازات من جانب كوريا الشمالية مستمرة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات كوريا الشمالية والجيش الكوري الشمالي سيبقيان عدوا لكوريا الجنوبية إذا استمرت هذه التهديدات.

ووصف التقرير كل قوة تهدد أو تنتهك سيادة كوريا الجنوبية وإقليمها وشعبها وممتلكاتها بانها عدو، مما جعل الوصف واسعا وشاملا.

وجاء حذف تعبير "كوريا الشمالية هي العدو" أخذا في الاعتبار التغيرات التي حدثت في الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين الكوريتين.

ولكن لا تزال هناك آراء تعترض على حذف هذا التعبير، نظرا لأنه لم يتم حل السبب الرئيسي الذي دعا إلى كتابته في التقارير السابقة، حيث يؤكد بعض المراقبين السياسيين أن التهديدات النووية الكورية الشمالية لا زالت قائمة، وأن هناك احتمالا لتعرض شبه الجزيرة الكورية لتوتر عسكري مرة أخرى إذا تعرضت العلاقات بين الكوريتين أو بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى التراجع.

وفي هذا السياق قال التقرير الرسمي السنوي للجيش الكوري الجنوبي إن أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية تهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن الجيش يدعم الجهود المبذولة للنزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام الدائم فيها.

كما توقع أن يكون لدى كوريا الشمالية حاليا أكثر من 50 كيلوغراما من مادة البلوتونيوم التي يمكن من خلالها إنتاج أسلحة نووية، وأن كوريا الشمالية تمتلك كمية كبيرة من مادة اليورانيوم المكثف، وأن لديها قدرة عالية على تصغير الرؤوس النووية.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم تخفيض عدد أفراد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي من 599 ألفا حاليا، إلى 500 ألف حتى عام 2022.