الرئيس يدعو إلى القضاء على العنف الجنسي في القطاع الرياضي

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين إلى إجراء تحقيقات دقيقة في حالات العنف الجنسي السائدة في قطاع الرياضة في كوريا الجنوبية، ومعاقبة مرتكبيه.

وقال الرئيس "مون" إن العنف الجنسي في الساحة الرياضية يعتبر أمرا محرجا للغاية بالنسبة لكوريا الجنوبية التي تتمتع بمكانة قوية عالميا في مجال الرياضة.

يذكر أن حملة "مي تو"، أي "أنا أيضا"، قد بدأت في مجال الرياضة في كوريا الجنوبية بعد أن تقدمت "شيم سوك هي" البطلة الأولمبية الكورية في التزلج على المضمار القصير يوم الثامن من يناير الجاري بشكوى ضد مدربها السابق "تشو جيه بوم" بدعوى الاعتداء الجنسي عليها.

وقد اتهمت اللاعبة "شيم" مدربها السابق بأنه اغتصبها وتحرش بها جنسيا عدة مرات منذ عام 2014، عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية.

وتوسعت هذه الحملة لتشمل لعبة الجودو، حيث قامت لاعبة الجودو "شين يو يونغ" أمس الاثنين برفع دعوى ضد مدربها السابق بتهمة اغتصابها جنسيا.

وتبين أن اتحاد الجودو الكوري كان قد أدرك ما حدث للاعبة "شين"، لكنه لم يتخذ أي إجراءات لمعاقبة المدرب، نظرا لأنه هو واللاعبة "شين" تركا مجال الجودو.

الجدير بالذكر أن فضيحة الاغتصاب الجنسي في الساحة الرياضية ظلت سائدة، خاصة في كرة السلة في عام 2007، والجمباز الإيقاعي والجودو في عام 2011، ولكن لم تتم معاقبة مرتكبيه، بل استمروا في ممارسة أنشطتهم العادية كمدربين.

إلا أن الوضع تغير بعد اندلاع حملة "مي تو" في كوريا، حيث قالت الحكومة الكورية إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الاعتداءات الجنسية في الساحة الرياضية.

وقال اتحاد الرياضة الكوري أيضا إنه سيجري تحقيقات ميدانية شاملة للتعرف على حالات الاغتصاب الجنسي في جميع المجالات الرياضية، وتحسين نظام حقوق الإنسان للاعبين.

وفي هذا الصدد، أكد الخبراء الرياضيون على ضرورة إحداث تغيير في نظام تطوير اللاعبين الذي يستهدف فقط إحراز نتائج رياضية جيدة، إلى جانب ضمان حقوق الإنسان للاعبين من أجل منع تكرار تعرض اللاعبات للاغتصاب الجنسي.