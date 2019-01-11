الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من التدابير الخاصة بتخفيف حدة الغبار الدقيق في البلاد

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تشهد كوريا الآن مشكلة انتشار الغبار الدقيق منذ الأسبوع الماضي حيث يتعرض الناس لانزعاج كبير في الحياة اليومية ويلجؤون إلى الأماكن الداخلية مثل دور السينما ومجمعات التسوق والمقاهي وغيرها هرباً من أضرار الغبار الدقيق على الصحة. كما ارتدى معظم المواطنين الأقنعة الواقية من الغبار عند خروجهم إلى الشوارع. كما شهدت الملاعب الداخلية إقبالا شديدا طوال نهاية الأسبوع حيث اصطف الأطفال والأمهات في طوابير طويلة أمام ملاعب الأطفال الداخلية كما زاد الإقبال على كل الأماكن الداخلية لقضاء أوقات نهاية الأسبوع مع أسرهم في الخارج، بينما لا تشهد الشوارع والأماكن الخارجية إلا قليلاً من الناس، وظلت معظم الملاعب الخارجية وحلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق مغلقة لمدة أسبوع. وكذلك دور السينما أيضاً شهدت تدفقاً ضخماً من الناس خاصة الطلاب المراهقين والعائلات بينما لم تشهد وسط المدينة ومناطق التسوق والمطاعم الشهيرة مثل منطقة "ميونغ دونغ" ومنطقة "جامعة هونغ ديه" ومنطقة "ديه هاغنو" وغيرها إلا القليل من الناس في الشورع خلال نهاية الأسبوع الماضي أيضاً.

وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة الكورية تنفيذ تدابير طارئة لتخفيض الغبار الدقيق تركيزاً على مناطق العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون، حيث بلغ متوسط كثافة الغبار الدقيق من نوع "بي إم 2.5"، أي كثافة الجسيمات في الهواء في معظم مناطق البلاد إلا جزيرة جيجو، من 36 إلى 76 ميكروغراماً لكل متر مكعب.