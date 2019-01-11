ⓒ KBS

تمكنت أغنية "طفل القرش" للأطفال من الوصول إلى قائمة أفضل 100 أغنية على موقع "بيلبورد" الفني العالمي. وهذه الأغنية لديها جاذبية، حيث إن كلماتها وألحانها بسيطة جداً حيث تتكرر كلمة "shark" وتضاف إليها "baby" و"mommy" و"daddy" و"grandma" و"grandpa" أي "طفل القرش" و"أم القرش" و"أب القرش" و"جدة القرش" و"جد القرش" هكذا بالترتيب في ألحان متكررة.

وقد تم إصدار هذه الأغنية أصلاً في أمريكا وتم تلحينها من قبل شركة تعليمية كورية باللغة الكورية من جديد في عام 2015 وصنعت شخصيات القرش المحبوبة ورقصها الممتع الخاص. وقد وصل عدد مشاهدات فيديو الأغنية على موقع يوتيوب الكوري إلى ما يزيد عن مليار و600 مليون مشاهدة. كما وصلت الأغنية الكورية للأطفال إلى قائمة "بيلبورد" الفنية العالمية لأول مرة في التاريخ. ونتمنى أن تحظى بشعبية وإقبال من قبل الأطفال في كل العالم باستمرار.