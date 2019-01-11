برنامج خاص لتعليم الأجداد والجدات كيفية تربية الأحفاد وفقًا لطرق التربية الحديثة

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في ظل زيادة عدد الجدات والأجداد الذين يربون أحفادهم لمساعدة أولادهم الأمهات والآباء، بالتزامن مع زيادة عدد النساء العاملات في المجتمع الكوري، وضع مكتب سيول للتعليم برنامجا خاصاً لتعليم الجدات والأجداد الذين أصبحوا أولياء أمور للأحفاد الطلاب في المدارس الابتدائية.

ويتكون البرنامج من ست ساعات تركيزاً على كيفية التنسيق والضبط في حالة الخلاف التعليمي مع أولادهم الأمهات والآباء في تربية الأحفاد، وكيفية تكوين المشاعر الحميمة وأهمية دورهم في تربية الأحفاد وغيرها. وفي الواقع تحدث خلافات تعليمية بين الأمهات والجدات في تربية الأطفال كثيراً ليس فقط في كوريا بل في الدول الأخرى أيضاً. وذلك لما يتمسك به الأجداد والجدات من فلسفات قديمة في التعليم ويصرون في كثير من الأحوال على تطبيق فلسفتهم التعليمية في تربية أحفادهم. لذلك ينصح الخبراء بأن توعية الأجداد لفهم الاختلاف بين جيلهم القديم وجيل أولادهم الحالي في تعليم وتربية الأطفال يعتبر أهم أمر.

ووفقاً لهيئة الإحصاءات الكورية، وصلت نسبة عمل الزوجين من بين الأسر الكورية إلى 44.6 بالمائة أي 5 ملايين و456 ألف أسرة. ومن بين هذه الأسر تصل نسبة الأسر التي تربي أولادا دون سن 12 سنة والتي يحتمل أن يشارك فيها الجدات والأجداد في تربية أحفادهم، إلى 68. 7 بالمائة أي مليون و516 ألف أسرة.

ووفقاً لنتيجة تقرير أصدره مركز بحوث سياسات التربية، اتضح أن نسبة مشاركة الأجداد في تربية الأطفال تصل إلى 63.6 بالمائة من بين الأسر التي يعمل فيها الزوجان بينما وصلت نسبة مشاركة مساعدي الأطفال أو جليسات الأطفال في التربية إلى 5 بالمائة فقط.

ويدل ذلك على أن أهمية دور الجدات والأجداد في تربية الأطفال والطلاب في المدارس الابتدائية. أما برنامج تعليم الجدات والأجداد فسيبدأ اعتبارا من أبريل القادم ويتم تشغيله في 5 مدارس ابتدائية في سيول. ويعتبر هذا البرنامج التعليمي الخاص بالجدات والأجداد الأول من نوعه في كوريا. ونتمنى أن ينجح في تحسين البيئة التربوية لدى الأسر الكورية.