كاكاو توقف خدمة مشاركة ركوب السيارات

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قررت شركة كاكاو لخدمات التواصل الاجتماعي وقف خدمة مشاركة ركوب السيارات. ويرجع السبب في ذلك إلى الضغوط التي تعرضت لها نتيجة لتواصل مسلسل انتحار سائقي التاكسي حرقا اعتراضا على هذه الخدمة.

ودعت كاكاو المعسكر الحاكم وقطاع سيارات الأجرة إلى المشاركة في حوار مجتمعي حول هذه القضية، لكن قطاع سائقي سيارات الأجرة ما زال يتخذ موقفا متشددا كما يدرس رفع دعوى قضائية ضد الشركة. الجدير بالذكر أن خدمة مشاركة ركوب السيارات عبارة عن تطبيق على الهاتف الذكي يتيح استخدام السيارات العادية المتجهة إلى نفس الاتجاه، مثل سيارات الأجرة. ويؤدي هذا النظام إلى استخدام السيارات التي لا تعمل وزيادة دخل أصحاب السيارات وتسهيل التنقل بالنسبة للمستخدمين أيضا.

وهذه الخدمة تأتي في إطار سياسات الحكومة الكورية التي تركز على اقتصاد التقاسم، حيث يمكن ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل تأجير واستئجار بضائع أو أشياء بين الناس. ومن خلال اقتصاد التقاسم يمكن توفير الموارد وزيادة الدخل الفردي أيضا. ولهذا فإنه يبرز كنشاط اقتصادي بديل في ظل الركود الاقتصادي، وينتشر كحركة اجتماعية.

لكن سائقي سيارات الأجرة في كوريا واجهوا خدمة كاكاو لمشاركة ركوب السيارات بغضب ورفض شديدين، حيث يشيرون إلى أنها قد تقضي على عملهم تماما.

ففي الواقع، تسيطر شركة كاكاو على قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا حاليا من خلال تطبيق "كاكاوتوك" للرسائل النصية المجانية الذي يستخدمه جميع الكوريين تقريبا، كما أن لديها بيانات ضخمة عبر خدمة "تاكسي كاكاو" و"خريطة كاكاو".

ويعاني قطاع سيارات الأجرة في كوريا من صعوبات نتيجة لزيادة المعروض بنسبة أكثر من 20% مقارنة بحجم الطلب، ويتعرض سائقو سيارات الأجرة لانخفاض أجورهم.