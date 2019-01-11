الحكومة الكورية تخطط لزيادة عدد السيارات الهيدروجينية

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وضعت الحكومة الكورية خطة لزيادة عدد السيارات الهيدروجينية إلى 80 ألف سيارة حتى عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن السيارات الهيدروجينية تعمل بطاقة الهيدروجين، وهناك نوعان منها، الأول بمحرك احتراق داخلي يعمل بالهيدروجين، وهو لا يختلف عن السيارة ذات محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالوقود الأحفوري، إلا من حيث الاختلاف في نوع الوقود المستخدم. أما النوع الثاني فهو عبارة عن السيارات التي تستخدم الكهرباء الناتجة عن استخدام خلايا الوقود الهيدروجيني، أي أنها سيارات ذات محرك يعمل بالكهرباء، ولذلك فهي لا تتسبب في انبعاث أدخنة ملوثة للجو، كما تتميز بقدرات عالية.

الأكثر من ذلك أن السيارات الهيدروجينية تعمل على تنقية الهواء من الغبار الدقيق، ولذلك تتركز عليها الأنظار باعتبارها الجيل القادم من السيارات الصديقة للبيئة، ومن ثم تشهد عمليات تطويرها منافسة شرسة عالميا.

وعندما نتحدث عن السيارات الهيدروجينية نشير عادة إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود. ويعني مصطلح "الاقتصاد الهيدروجيني" النظام الاقتصادي الذي يركز على الهيدروجين بدلا من الوقود الأحفوري القائم حاليا في مجال الطاقة. ويرجع أصل المصطلح إلى كتاب البروفسور "جيريمي ريفكين" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية بعنوان "الاقتصاد الهيدروجيي" الذي صدر في عام 2002، حيث قال في كتابه إن عام 2020 سيشهد انخفاضا في كمية إنتاج النفط ولن يكون هناك مفر من النزاع حول الطاقة. ولهذا فمن الضروري استبدال الوقود الأحفوري بالهيدروجين الأكثر توفرا في الكرة الأرضية ولا ينضُب.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى الهيدروجين باعتباره مصدر الطاقة المستقبلي الذي سيحل محل الوقود الأحفوري. ومن بين الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الهيدروجينية: شركة هيون ديه الكورية لصناعة السيارات. وفي العام الماضي أبرمت هيون ديه اتفاقية مشاركة تكنولوجية خاصة ببطاريات الوقود الهيدروجيني مع شركة "آودي" للسيارات. كما طرحت سيارات هيدروجينية من طراز "نيكصو" لتقود سوق السيارات الكهربائية الهيدروجينية. ويذكر أن اليابان تحتل المركز الأول حاليا من حيث عدد براءات الاختراع في مجال بطاريات وقود الهيدروجين. ومن الملاحظ أيضا أن الشركات الألمانية والأمريكية القوية في السيارات متخلفة في تطوير هذا النوع من السيارات، ولهذا فإن هذه الشركات تتنافس في إبرام اتفاقات مشاركة مع الشركات الكورية واليابانية.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة الكورية زيادة ميزانية الدعم الخاص بتعزيز نشر السيارات الصديقة للبيئة. وبالنسبة للسيارات الهيدروجينية، وضعت خطة لزيادة عدد تلك السيارات من 20 ألفا في العام الماضي إلى 80 ألفا حتى عام 2022، حيث تسعى إلى تحقيق هدفين في آن واحد، وهما حماية البيئة، وتعزيز النمو المستقبلي.