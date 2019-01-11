أفضل 5 أطعمة لشعر صحي وناعم

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هناك الكثير من الناس يشعرون بالقلق إزاء تضرر الشعر بسبب صباغته وتجعيده بشكل متكرر. إذن، هل أنتم أيضا ترغبون في الحصول على شعر لامع؟ من الجيد استخدام الشامبو أو معالجة الشعر، ولكن من المهم تناول أطعمة غنية بالمغذيات الأساسية مثل البروتينات والكالسيوم والحديد، وهي المكونات الرئيسية للشعر التي تعزز صحته وتمنع تساقطه.

ومن المعروف أن صحة الشعر ترتبط بشكل وثيق بصحة بقية أجزاء الجسم، لأن الشعر يتأثر بالغذاء الذي يصل إلى الجسم. وبالإضافة إلى الطعام، هناك عوامل أخرى تحول دون صحة الشعر ونموه وحيويته، من بينها: التدخين، واختلال الهرمونات، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، ولكن بالطبع التغذية السليمة هي العامل الأكثر أهمية. إذن، ما هي أفضل 5 أطعمة صحية لشعر صحي وناعم؟

أولا: البطاطا الحلوة: فهي غنية بالفيتامينات والحديد والكالسيوم. وخاصةً تحافظ مادة "بيتا كاروتين" الموجودة في البطاطا الحلوة، على فروة الرأس صحية وتقلل من قشرة الرأس.

ثانيا: السلمون: حيث يتميز باحتوائه على الكثير من البروتينات وفيتامين "د"، وهو ما يساهم في جعل الشعر صحيا، كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تعتبر أحد أهم العوامل في هذا الشأن. وهذه الدهون لا يقوم الجسم بإنتاجها تلقائيا، ولذلك فإن هناك حاجة إلى الحصول عليها من مصادر خارجية. وهذه الدهون الموجودة في السلمون تساهم في منح الشعر النعومة والرطوبة لأن نسبة ثلاثة بالمائة من الشعر تتكون من هذه الأحماض الدهنية. وعلاوة على ذلك، يشتهر سمك السلمون بتخفيف الهالات السوداء تحت العين، وهو غني بفيتامين "د" والبروتينات، ولذلك فهو فعال لصحة الشعر وجعله ناعما.

ثالثا: الجوز: يحتوي الجوز على العديد من العناصر المهمة للشعر، حيث يعالج مشاكل الشعر الجاف وقشرة الرأس وأمراض فروة الرأس التي تؤدي إلى تساقط الشعر، كما أن لديه قدرة كبيرة على التخلص من الفطريات الضارة الموجودة في الشعر لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي تساعد على ترطيب الشعر وتمنحه النعومة والحيوية. أيضا فإن الجوز يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويمنع في الوقت نفسه تساقط الشعر ويعزز نموه. ولذلك إذا كنتم قلقين بشأن تساقط الشعر، جرّبوا تناول الجوز فورا.

رابعا: التوفو: إذا لم يحصل الجسم على كفايته من البروتينات فسيفقد الشعر تألقه ويُصبح أضعف. ومن الأفضل تناول البروتينات النباتية بدلاً من البروتين الحيواني الغني بالكولسترول. وفي هذا الصدد يعتبر التوفو، أي جُبْن فول الصويا، أحد من الأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية. ويقال إن مادة "ايسوفلافون" الموجودة في التوفو تنظّم هرمونات الذكورة التي تسبب فقدان الشعر، لذلك فإن تناول التوفو بطرق متنوعة يعتبر وسيلة جيدة لمنع تساقط الشعر والحصول على شعر صحي.

خامسا: البيض: وهو أحد الأطعمة الأكثر شيوعا، كما أنه غذاء جيد يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطعمة والوجبات الخفيفة وبأسعار معقولة. ووفقا لخبراء التغذية، فإن البيض يعزز قوة بصيلات الشعر وجذوره ويحفزه على النمو، كما يساعد على زيادة كثافته ونعومته ولمعانه، لأنّه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمواد المغذية للشعر. وهو يقلل المشاكل التي تنتج من جفاف الشعر مثل التلف والتقصف، بالإضافة إلى المشاكل التي تنتج بعد الصبغات وغيرها من مستحضرات التجميل.

بسبب الطقس الجاف في فصل الشتاء، هل أنتم قلقون من جفاف فروة الرأس أو مشكلة تساقط الشعر؟ إذن، ما رأيكم أن تُجرّبوا تناول هذه الأطعمة التي قدّمناها في حلقة اليوم؟ فهذه الأطعمة سوف تساعدكم على الحصول على شعر صحي وناعم.