معلومات تؤكد أن مصدر الغبار الدقيق من الصين

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في ظل اشتداد المعاناة الكورية من زيادة كثافة الغبار الدقيق في الهواء، تم الكشف عن بيان لقياس كمية الغبار الدقيق الوارد من الصين عبر البحر الغربي من شبه الجزيرة الكورية.

عبير: ويذكر أن الحكومة الصينية ظلت تنكر مسؤوليتها عن زيادة التلوث البيئي الناتج من الغبار الدقيق في شبه الجزيرة الكورية حيث ادعت وزارة البيئة الصينية أن معظم الغبار الدقيق في العاصمة الكورية سيول ينشأ في سيول نفسها وليس من الصين ولا علاقة للصين بمسألة الغبار الدقيق في سيول.

وحسبما اكتشفت طائرة الطقس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية الكورية حول كمية الغبار الدقيق المتجه من الصين إلى شبه الجزيرة الكورية خلال العام الماضي 2018، اتضح أن زيادة كثافة الغبار الدقيق في الصين ظلت تؤثر على زيادة الغبار الدقيق في شبه الجزيرة الكورية بشكل مباشر. ففي يوم 26 نوفمبر الماضي شهدت العاصمة الصينية بكين ارتفاع كثافة الجسيمات في الهواء التي وصلت إلى 267 ميكروغراماً لكل متر مكعب. وفي نفس اليوم شهدت العاصمة سيول أيضا كثافة تلك الجسيمات في الهواء بـ53 ميكروغراماً لكل متر مكعب وهو ما يعد ضعفي ما تشهده سيول من كمية الجسيمات عادة.

وعندما تم رصد كثافة الجسيمات في الهواء في سيول اتضح أنها وصلت إلى ما يزيد عن 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، في الوقت الذي أصدرت فيه الصين إنذارا من درجة "أسوأ وضع" لكثافة الجسيمات في بكين حيث بلغت تلك الكثافة 500 ميكروغرام لكل متر مكعب في نفس اليومين، أي الأحد والاثنين.

ويقول الخبراء الكوريون إن 30 إلى 50 بالمائة من تلوث الغبار الدقيق في شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى الصين، أما في أسوأ حالة من التلوث في البلاد فيرجع 60 بالمائة إلى 80 بالمائة منه إلى الصين في معظم الحالات.