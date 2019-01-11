متوسط أعمار المواطنين تجاوز ٤٢ عامًا وأعداد الأطفال في انخفاض مستمر

ⓒ KBS

وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن الكورية حول الإحصاء السكاني في البلاد خلال العام الماضي 2018، فقد وصل عدد المواطنين الكوريين إلى 51 مليونا و826 ألفا و59 نسمة في نهاية عام 2018. لكن متوسط أعمار المواطنين تجاوز 42 عاماً في نهاية العام الماضي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ بدء إجراء الاحصاءات الديموغرافية في كوريا. كما أوضح التقرير أيضا أن عدد السكان من الصغار حتى 9 سنوات لم يتجاوز نصف عدد السكان في الخمسينيات من العمر.

وسجل معدل الزيادة السكانية خلال عام 2018 نسبة 0.09 بالمائة، بزيادة 41 ألفا و515 نسمة، وهو أيضا أقل معدل زيادة منذ عام 2008. أما في عام ٢٠٠٩، فقد وصل معدل الزيادة السكانية في عام 2009 إلى 0.47 بالمائة ثم ارتفع في عام 2010 حتى وصل إلى 1.49 بالمائة. ولكن بعد عام 2010 بدأ ينخفض سنويا حتى وصل إلى 0.16 بالمائة في عام 2017.

ومقارنة مع العام الماضي انخفض عدد معظم السكان دون سن الأربعين، بينما ارتفع عدد السكان فوق سن الخمسين. وخاصة بلغت نسبة السكان حتى 9 سنوات من إجمالي عدد السكان 8.3 بالمائة فقط، بينما بلغت نسبة السكان في الخميسينات، الذين جاؤوا في المركز الأول من حيث العدد، 16.6 بالمائة. أما عدد السكان فوق سن 100 سنة فقد زاد بـ933 نسمة مقارنة مع عام 2017 حيث بلغ 18 ألفا و783 نسمة في العام الماضي.

أما عن نسبة السكان الصغار حتى سن 14 عاماً فقد بلغت 12. 8 بالمائة من إجمالي عدد سكان البلاد بانخفاض 157 ألفا و355 نسمة مقارنة مع العام الأسبق 2017. وزاد عدد السكان الكبار فوق 65 عاماً بـ294 ألفا و302 نسمة مقارنة مع عام 2017. وكل ذلك يدل على أن المجتمع الكوري يتحول إلى مجتمع الشيخوخة بوتيرة سريعة.

أما عن المدينة التي شهدت أكبر زيادة في عدد السكان الواردين خلال العام الماضي فهي مدينة "هوا سونغ" حيث زاد سكانها بـ62 ألف و609 نسمة، بينما مدينة "آن سان" انخفض عدد سكانها بـ18 ألفا و627 نسمة خلال نفس الفترة. كما انخفض عدد السكان في 11 مدينة كبرى خلال العام الماضي 2018، بما فيها العاصمة سيول وبوسان وديغو وكوانغ جو وديجون وغيرها.