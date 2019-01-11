لأول مرة تسمح وزراة الدفاع باستخدام الجنود للهواتف المحمولة داخل القواعد العسكرية

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سمحت وزارة الدفاع للجنود باستخدام الهواتف الذكية الشخصية داخل القواعد العسكرية في ساعات معينة وأماكن محددة. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه بخصوص استخدام الهواتف المحمولة داخل القواعد العسكرية. ولذلك أصبح مسموحًا للجنود حاليا استعمال الهواتف الذكية للاستماع إلى الموسيقى والمحاضرات الخاصة ومشاهدة الأفلام إلى جانب إجراء مكالمات هاتفية مع أسرهم وأحبائهم، كما أصبح بإمكانهم دراسة اللغات الأجنبية والاستفادة من الهاتف في الاستعداد لامتحانات دخول الجامعات وغير ذلك، ولكن مازال تصوير الفيديوهات والتسجيل الصوتي ممنوعاً. وكذلك يُسمح لهم بالخروج إلى المناطق القريبة من وحداتهم العسكرية خلال أيام الأسبوع لتناول الغداء وقضاء بعض الوقت في المقاهي أو غرف الكمبيوتر وغيرها. كما يسمح لهم أيضاً الخروج إلى أماكن بعيدة مرتين شهريا لمعالجة أمورهم الشخصية وتلقي العلاج في المستشفيات.

من ناحية أخرى عبر البعض عن أن هذه التغييرات في الحياة العسكرية تثير القلق، حيث قد تتسبب في حدوث حالة من التراخي النفسي والجسماني إلى حد كبير وهو ما سيؤثر بالتالي على قوة الدفاع الوطني سلبياً بالتدريج.