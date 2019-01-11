جمعيات مساعدات أمريكية تطلب السماح بزيارة كوريا الشمالية

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تقدم عدد من الجمعيات الأمريكية المانحة للمساعدات بطلبات لزيارة كوريا الشمالية. وقد جاء ذلك في ظل تغير موقف الحكومة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.

وفي هذا السياق، كان الممثل الخاص تجاه كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية "ستيفن بيغون"، الذي زار كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر الماضي، قد ألمح إلى إمكانية رفع حظر السفر إلى كوريا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تحظر حاليا سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية بعد حادث احتجاز ووفاة الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير".

ويمكن القول إن الولايات المتحدة طرحت إمكانية السماح بتقديم المساعدات الإنسانية كخطوة لإبداء المرونة تجاه كوريا الشمالية.

وفي أثناء زيارة "بيغون" إلى سيول وانعقاد اجتماع مجموعة العمل الكورية الجنوبية الأمريكية، تم حل عدد من القضايا الأخرى، من أهمها: إقامة مراسم خاصة لانطلاق عملية ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، وإزالة العراقيل ضد مشروع البحث عن رفات الجنود من الكوريتين الذين قُتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، باعتباره استثناء من العقوبات.

كما قال بيغون إنه مستعد لبحث مختلف الطرق الرامية إلى بناء الثقة مع كوريا الشمالية.

وهكذا، توفر مع بداية العام الجديد المزيد من الجو الملائم لإجراء حوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، وصار من المتوقع أن تعقد قريبا القمة الثانية بينهما.

ويمكن القول إن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية يلعب دورا كبيرا في توفير هذا الجو، كما يتوقع أن تقدم تلك المساعدات قوة دفع كبيرة في المفاوضات بين الجانبين في المستقبل أيضا.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إلى المساعدات الإنسانية كخطوة للتجاوب مع نزع الأسلحة النووية، حيث قالت في مؤتمر صحفي عقدته بالأمس بمناسبة العام الجديد إن من بين الخطوات الأمريكية للتجاوب مع نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية الإعلان عن نهاية الحرب وتقديم مساعدات إنسانية وإنشاء قناة دائمة للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وهذا يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في تقديم ساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية تدريجيا حسب التقدم في المفاوضات النووية بين الجانبين.