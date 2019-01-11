الاتحاد الأوربي يفرض رسوما جمركية على وارداته من الصلب

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فرض الاتحاد الأوربي رسوما جمركية بشكل مؤقت على ستة وعشرين منتجا من وارداته من الصلب حتى شهر يوليو من عام 2021. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات الحماية التجارية الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المؤقت سيتم تنفيذه على مدار 200 يوم على الأكثر في أثناء عملية فحص الحماية.

ويتم اتخاذ إجراءات للحماية التجارية من خلال تحديد حجم الواردات أو رفع الرسوم الجمركية عليها عندما تتوقع الدولة حدوث خسائر ضخمة لدى الشركات المحلية بسبب الزيادة الكبيرة في استيراد منتج معين.

وقد تم إدخال الحماية في ظل نظام الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة ويتم اعتمادها في نظام منظمة التجارة العالمية. ورغم أنها تخالف القواعد الدولية القائمة على أساس التجارة الحرة، إلا أنها تتمتع بالاعتراف في ظل شروط معينة.

وتوصي منظمة التجارة العالمية بتوفير فرص للتفاوض والمكافآت المناسبة للدول المصدرة عند اتخاذ إجراءات للحماية. ويتم السماح باتخاذ إجراءات انتقامية في حالة عدم الرضا عن نتائج التفاوض.

ويمكن القول إن إجراءات الحماية التي اتخذها الاتحاد الأوربي لصالح شركاته المنتجة للصلب جاءت نتيجة للحرب التجارية الأمريكية الصينية، حيث تبادل الجانبان فرض رسوم جمركية عالية ورسوم جمريكة انتقامية، على بعض المنتجات من أهمها منتجاتها الصلب. ولهذا فإن الاتحاد الأوربي يشعر بالقلق من أن تُغرِق سوقَه منتجاتُ الصلب التي لم يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك أصبحت الدول المصدرة لمنتجات الصلب، بما فيها كوريا، تعاني من صعوبات مزدوجة بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ويُعد الاتحاد الأوربي رابع أكبر جهة تستورد منتجات الصلب الكورية، حيث بلغ حجم وارداته من منتجات الصلب الكورية 3 ملايين و300 ألف طن في عام 2017.

وقد نجحت الحكومة الكورية في الحصول على حصص حسب الدول في 11 منتجا عبر التفاوض الفعال مع الاتحاد الأوربي. ولهذا توقعت وزارة الصناعة الكورية أن يتم الحفاظ على حجم الصادرات كما هو.

وفي هذا السياق، عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لإيجاد سبل لدعم شركات الصلب المحلية. كما تنوي ممارسة حقوقها المضمونة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بما فيها التفاوض حول المكافآت مع الاتحاد الأوربي في المستقبل.